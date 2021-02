Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle puntate turche che andranno in onda tra qualche settimana in Italia, rivelano che ci saranno dei clamorosi colpi di scena legati a Can, Sanem e all'astuto editore Yigit. In particolar modo, il fotografo proverà in tutti i modi a smascherare l'editore mettendone in evidenza il suo voler raggirare la Aydin. Per Can, però, non sarà facile riuscire nel suo intento e alla fine sarà proprio Yigit a "beffarlo". Tra i due verrà fuori una dura colluttazione, al termine della quale le condizioni di salute dell'editore appariranno fortemente compromesse.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Yigit mette nei guai Can

Nel dettaglio, Yigit, dopo aver dato alle fiamme per gelosia il libro di Sanem, accuserà Can di quel terribile gesto e così lo metterà in cattiva luce con la sua amata.

L'editore, infatti, gli rinfaccerà di essere un uomo spregevole che non ha mai amato davvero la Aydin, al punto da distruggere il libro che da sempre sognava di pubblicare.

Un durissimo colpo per Can che questa volta non resterà a guardare. Il fotografo, infatti, di fronte a quelle pesanti accuse deciderà di reagire e si scaglierà duramente nei confronti dell'editore, suo nemico giurato.

La rissa tra Can e Yigit: l'editore rischia la paralisi

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che Can spingerà con forza Yigit, al punto da causarne una violenta caduta. Sarà necessaria una corsa in ospedale per l'editore, ma purtroppo quello che attenderà Can e Sanem sarà ancora più drammatico.

Dopo essere stato visitato, i medici daranno un amaro responso ad Huma in merito alla salute di Yigit.

La caduta è stata violenta al punto che l'editore rischierà di rimanere paralizzato a vita. Sarà un vero e proprio choc per il fotografo, ma anche per Sanem che deciderà di rompere ogni tipo di rapporto con il suo fidanzato. Sarà dopo questo episodio che Can deciderà di far perdere le sue tracce.

Sanem finisce in clinica per colpa di Can: anticipazioni turche DayDreamer

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo la partenza improvvisa di Can, che deciderà di lasciare per un po' di tempo Istanbul e quindi di far perdere le sue tracce, Sanem dovrà fare i conti con un periodo a dir poco nefasto della sua vita.

Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, raccontano che per la ragazza sarà necessario il ricovero in una clinica specializzata, dato che il suo quadro clinico non sarà affatto dei migliori.

La Aydin sarà tenuta sotto controllo da una equipe di medici che si prederanno cura della sua salute mentale, profondamente scossa dopo essere stata abbandonata da Can. Riuscirà a riprendersi? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della serie turca di Canale 5 con Can Yaman.