Continua l'appuntamento con le novità che riguardano DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca che viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16:35 circa e in prima serata il martedì.

Le anticipazioni della prossima puntata serale in onda martedì 2 febbraio raccontano che Sanem Aydin regalerà un album a Can Divit. Quest'ultimo fraintenderà il comportamento della fidanzata nel momento in cui la vedrà insieme a Yigit. Huma, invece, metterà in difficoltà l'aspirante scrittrice, mentre Leyla dovrà trovare il coraggio di dire a Mevkibe della fine della sua storia d'amore con Osman.

DayDreamer, anticipazioni 2 febbraio: Huma mette in difficoltà Sanem

Nel dettaglio, durante la cena tra la famiglia Divit e Aydin avverrà una lite verbale tra Huma e Mevkibe. Tuttavia la discussione tra le due donne non impedirà a Can e Sanem di parlare del loro desiderio di matrimonio. Leyla, invece, dovrà comunicare a sua madre di aver interrotto il suo fidanzamento con Osman. Nel frattempo la signora Divit continuerà a mettere a dura prova la storia d'amore tra suo figlio maggiore e l'aspirante scrittrice, poiché considera sia lei che i suoi familiari di ceto sociale inferiore. Le anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer, in onda il 2 febbraio su Canale 5, rivelano che Huma proverà a mettere in difficoltà Sanem evidenziando le abilità di Polen durante la presentazione del suo libro con i giornalisti.

A questo punto Can prenderà la situazione in mano e ufficializzerà pubblicamente che lui e la figlia minore di Mevkibe sono fidanzati. Intanto Ayhan, ferita e umiliata, deciderà di lasciare Ceycey dopo aver saputo da quest'ultimo che il loro matrimonio doveva essere finto per rendere felice sua nonna in fin di vita.

Sanem regala un album dei ricordi a Can: trama DayDreamer 2 febbraio

Nella puntata di DayDreamer in onda martedì 2 febbraio Polen e Sanem, separatamente, prepareranno un regalo per il compleanno di Can: la sorella di Yigit gli dedicherà la pubblicazione del suo libro, mentre l'aspirante scrittrice gli regalerà un album con i ricordi della loro storia d’amore.

Durante il party anche Emre e Leyla avranno un riavvicinamento, anche se la presenza della nuova segretaria Melis renderà tutto più difficile. Inoltre, la primogenita degli Aydin non troverà il momento giusto per dire a sua madre della fine del fidanzamento con Osman, al quale la donna si è ormai affezionata. Successivamente Sanem chiederà aiuto a Yigit per sorprendere ulteriormente Can, ma quest'ultimo accecato dalla gelosia fraintenderà il comportamento della fidanzata. Per finire, anche Huma organizzerà una festa a sorpresa per suo figlio maggiore e deciderà di invitare i suoi consuoceri, con l'intento di umiliarli.