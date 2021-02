Prosegue su Canale 5 la messa in onda della soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno, su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Nella puntata che verrà trasmessa il 25 febbraio sempre a partire dalle ore 16:45, la signora Mevkibe, il marito Nihat Aydin e Huma Divit a distanza di un anno torneranno a intromettersi nelle scelte dei propri figli. Mentre Huma perderà le staffe quando saprà che il suo primogenito Can appena tornato a Istanbul si è recato a casa di Sanem, i coniugi Aydin si preoccuperanno per la propria figlia minore. In particolare i due non vorranno vedere di nuovo soffrire la ragazza a causa del fotografo.

DayDreamer, trama del 25 febbraio: Emre e Leyla apprendono del malore di Aziz

Nell’episodio in onda su Canale 5 giovedì 25 febbraio 2021, Remide, Deren e CeyCey lasceranno la tenuta di Sanem. L'ex stagista però avrà il un attacco di panico quando la storica cliente della Fikri Harika gli dirà di dover mantenere il segreto sul finto malore di Aziz. Intanto Emre e Leyla scopriranno che il signor Divit - dopo aver avuto un malessere - ha deciso di rimanere nell’abitazione di Sanem.

Mentre parlerà con la moglie di quanto accaduto, Emre verrà contattato al telefono dalla madre Huma: quest’ultima apprenderà che suo figlio Can è tornato e si trova a casa di Sanem. Ovviamente la donna si arrabbierà al pensiero di sapere il suo primogenito vicino alla ex e vorrebbe recarsi subito sul luogo, ma il suo ex marito Aziz le proibirà di farlo.

Mevkibe e Nihat apprendono del ritorno di Can, Deren, CeyCey e Aziz portano avanti la propria messinscena

A questo punto Leyla andrà a trovare il signor Divit venendo accolta come una figlia: quest'ultimo dirà alla nuora che Emre non poteva fargli un regalo migliore di lei. A questo punto ala ragazza si sentirà al telefono con la madre Mevkibe per dirle di non aspettare lei ed Emre a cena poiché si trovano da Sanem in compagnia di Can e Aziz.

Il signor Nihat e la consorte non prenderanno affatto bene la notizia del ritorno del fotografo a Istanbul, poiché non vorranno vedere loro figlia stare di nuovo male per amore: quindi i due coniugi non perderanno tempo per precipitarsi nella tenuta della secondogenita. Sia Huma che Mevkibe, quindi, seppur per motivi diversi continueranno a interferire nella vita dei rispettivi figli.

Il signor Nihat quando si troverà faccia a faccia con Can gli dirà che Sanem dopo la sua partenza è finita in terapia in una clinica e lo inviterà a starle lontano, nel frattempo Huma avviserà il proprio alleato Yigit del ritorno di Can. Infine Deren, CeyCey e Aziz continueranno a portare avanti la propria messinscena per impedire che il fotografo lasci nuovamente la città: il piano al momento sembrerà funzionare alla perfezione.