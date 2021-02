Gli spoiler della soap opera DayDreamer riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio, Can sarà assai stufo delle continue interferenze di Yigit e non riuscirà a fidarsi dell'uomo, così deciderà di indagare su di lui, con l'aiuto di Ceycey. Nel frattempo Sanem sarà impegnata nella scrittura del suo romanzo, ma perderà l'ispirazione. Non ci vorrà molto prima che la donna ritrovi la capacità creativa, ma a quel punto avrà cambiato totalmente idea riguardo al suo libro. Sanem, infatti, deciderà di raccontare tutta la storia d'amore tra lei e Can all'interno del romanzo, ma prima vorrà chiedere il parere del suo amato.

Emre e Leyla, intanto, festeggeranno il loro matrimonio, ma durante l'evento Can avrà una brutta discussione con il suo rivale Yigit.

Spoiler DayDreamer: Can affronta Yigit

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse dal 15 al 19 febbraio, Can vedrà la dedica che Yigit ha scritto su un romanzo che ha regalato a Sanem, in occasione della Giornata del Libro e non la prenderà molto bene. Nel frattempo CeyCey sarà colto da una forte crisi di nervi, a causa di una particolare richiesta di Huma.

In seguito Can deciderà di affrontare una volta per tutte il suo rivale Yigit, poiché sarà sempre più convinto che l'editore stia prendendo in giro Sanem, in merito alla pubblicazione del suo libro.

Divit si confronterà con Yigit durante i festeggiamenti del matrimonio di Emre e Leyla, ma l'editore riuscirà a dimostrare che i sospetti del fotografo sono totalmente infondati.

Intanto Can avrà in mente un particolare piano per allontanare l'uomo dalla sua amata.

Sanem pensa di rinunciare alla pubblicazione del libro

Can contatterà un suo amico editore e lo convincerà a pubblicare il romanzo di Sanem, allo scopo di allontanare definitivamente Yigit dalla sua fidanzata. Non ci vorrà molto prima che Sanem scopra la raccomandazione di Can all'editore, la donna sarà assai dispiaciuta dal comportamento dell'uomo e andrà subito a chiedergli delle spiegazioni.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

SuccessivamenteSanem perderà la giusta ispirazione e non riuscirà a completare il suo libro, tanto che penserà addirittura di rinunciare alla pubblicazione, ma all'improvviso accadrà qualcosa di inaspettato e la donna avrà una bella idea.

Can indaga su Yigit con l'aiuto di Ceycey

Sanem avrà una particolare idea riguardo al suo libro e deciderà di scrivere una sorta di diario segreto, nel quale racconterà tutta la storia d'amore tra lei e Can.

La giovane Aydin preparerà una bozza del libro e poi chiederà al suo amato di leggerlo per avere il suo resoconto e la sua approvazione.

Nel frattempo Can continuerà a sospettare di Yigit e vorrà indagare meglio sul suo conto, così chiederà l'aiuto di Ceycey. Yigit, invece, chiederà a Sanem la copia del suo libro, ma la donna dirà all'uomo che la bozza è nelle mani di Can e che senza la sua approvazione non ha la minima intenzione di pubblicare il romanzo. L'editore sarà notevolmente insistente con Sanem e cercherà di convincere la donna a recuperare la bozza del suo libro il prima possibile, poiché i tempi di revisione e di stampa sono molto lunghi. Successivamente Yigit proporrà a Sanem di accompagnarla da Can per riprendere il libro, ma la situazione non andrà come sperato dalla donna.