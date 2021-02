Nelle ultime due settimane i fan di DayDreamer - Le ali del sogno sono rimasti privi della puntata serale della soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. La rete ammiraglia Mediaset, infatti ha dato spazio a due partite calcistiche di Champions League.

Il palinsesto di Canale 5, però, riserva una sorpresa ai telespettatori interessati dell'amore tra Can e Sanem. Infatti Mercoledì 3 marzo è previsto un nuovo appuntamento in prima serata durante il quale verranno trasmessi quattro episodi densi di colpi di scena.

L'amore di Can e Sanem sfida Amadeus e Fiorello

Le avventure della soap opera con Can e Sanem dovranno vedersela con il Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello.

DayDreamer, infatti, andrà in onda in prime time mercoledì 3 marzo, quindi non più il martedì come è stato fino a due settimane fa. Tutti i personaggi della serie turca torneranno sul piccolo schermo su Canale 5. Mentre resta confermato l'appuntamento pomeridiano dal lunedì al venerdì.

Mediaset, insomma, ha deciso di schierare i sentimenti della soap turca contro la kermesse canora italiana per eccellenza e uno dei prodotti televisivi più attesi di tutto l'anno dell'intero palinsesto televisivo italiano. Sarà una sfida sicuramente molto difficile, in termini di ascolti, per la soap opera con protagonista Can Yaman.

Cosa accadrà durante la puntata serale di mercoledì 3 marzo?

Nel frattempo le anticipazioni di DayDreamer promettono diverse novità.

Da un lato Mevkibe e Nihat dovranno vedersela con Emre, convinti erroneamente che quest'ultimo abbia un'amante. Dall'altra parte, Sanem dovrà lavorare a stretto contatto con Can, anche se suo desiderio è stare lontana dall'uomo che l'ha fatta tanto soffrire con la sua prolungata assenza. Qualcosa però cambierà gli equilibri.

Il capanno di Can prenderà fuoco per mano del perfido Yigit, e Sanem si preoccuperà molto per la vita del suo ex fidanzato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La giovane scrittrice correrà in aiuto del fotografo, il quale si brucerà una mano con uno dei suoi unguenti naturali. Ciò farà mettere da parte a Sanem tutta la tristezza mista alla rabbia provata durante i dodici mesi in cui Can è stato via da Istanbul. Dal canto suo anche il maggiore di fratelli Divit non smetterà di immaginare una famiglia con Sanem Aydin, segno che per nessuno dei due l'amore reciproco è mai passato.

Tutta la situazione aprirà la strada a scenari inaspettati.