Tempesta d'amore nel corso degli anni è diventata una delle soap più amate dal pubblico italiano. Ha avuto origine nel 2005 in Germania e, ad oggi, conta ben diciassette stagioni. Attualmente, in Italia viene trasmessa su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle 19:35.

Le anticipazioni tv delle prossime puntate, in onda dal 1°al 7 marzo, non saranno prive di colpi di scena e ruoteranno attorno alle vicende romantiche dei protagonisti. In particolare, Linda spererà in un nuovo inizio con André, ma quest'ultimo non sarà della stessa opinione. La gelosia di Amelie la spingerà a compiere un gesto scorretto nei confronti di Franzi, mentre Ariane si troverà in difficoltà e rischierà di essere scoperta.

Tempesta d'amore, trame dal 1°al 7 marzo: Amelie si sentirà minacciata da Franzi

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore Linda e André vivranno un divertentissimo momento assieme. I due, infatti, si faranno prendere dall'entusiasmo durante la cottura di alcune torte e non riusciranno a bloccare le risate. Per Linda potrebbe essere un nuovo inizio, ma secondo André tra loro non potrà esserci più alcun legame sentimentale. La donna non prenderà affatto bene le sue parole.

Nel frattempo, Amelie non riuscirà a tenere sotto controllo la gelosia nei confronti di Franzi. In preda alla rabbia, getterà il regalo della sua rivale in amore, in modo che Tim non possa riceverlo. Il destino, però, avrà altri programmi per il giovane.

Anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 7°marzo: Ariane dovrà trovare un nuovo nascondiglio per i soldi

Ariane, come al solito, continuerà a impegnarsi per creare scompiglio. Il suo piano di mettere Werner e Robert l'uno contro l'altro proseguirà, ma la dark lady verrà messa a dura prova da Robert. Quest'ultimo insisterà per mandare qualcuno a controllare la sicurezza degli armadietti presenti nella stanza del personale.

Il suo timore sarà legato alla possibilità di trovare della vernice al piombo all'interno di essi. Ariane, però, sarà molto preoccupata all'idea che i soldi possano essere scoperti.

Per mantenere il suo segreto Ariane si metterà alla ricerca di un nuovo posto in cui custodire il denaro. Riuscirà a non farsi scoprire da Christoph?

Linda verrà a conoscenza della gravidanza della figlia

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, dal 1°al 7 marzo, rivelano che Tim sarà molto felice per la sua spalla. A dispetto delle tragiche premesse, infatti, il braccio dell'uomo risulterà del tutto guarito.

Intanto Linda, nonostante la delusione derivante dalla confessione di André, proverà un'immensa gioia quando sua figlia Carolin la chiamerà per rivelarle di essere incinta. Sarà una chiamata molto emozionante, però, ben presto un'ombra scura potrebbe posarsi su di loro.