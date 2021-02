Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda dal 1° al 5 marzo Can deciderà di non partire nuovamente e chiederà a Sanem di poter alloggiare nella sua tenuta. Il fotografo, inoltre, tenterà di incastrare Yigit facendogli credere di essere in possesso di alcuni filmati che lo incastrerebbero. Mekvibe e Nihat, intanto, avranno il sospetto che Emre tradisca Leyla.

Spoiler al 5 marzo: il fotografo decide di restare a Istanbul

Secondo alle anticipazioni, nelle prossime puntate Aziz parteciperà ad una cena a casa di Mevkibe e Nihat in compagnia di Mihriban.

Yigit proporrà a Sanem di far parte ad un importante evento che si terrà a New York. La giovane, però, non accetterà l'offerta poiché sarà ancora scossa dall'incontro con Can. Il fotografo, dal suo canto, sarà sul punto di partire nuovamente, ma cambierà idea dopo aver letto qualche pagina del libro scritto da Sanem.

Mentre sarà intenta a raggiungere la casa di Sanem con molta difficoltà, Deren farà la conoscenza di Bulut. Can, nel frattempo, fingerà che la sua barca è inutilizzabile e chiederà a Sanem di poter alloggiare da lei momentaneamente. Aziz annuncerà un nuovo lavoro per l'azienda, mentre Aydin mostrerà di essere nuovamente instabile mentalmente. A quel punto, CeyCey proverà a risolvere la situazione attraverso una cura basata sulla danzaterapia.

Anticipazioni al 5 marzo: Can e Sanem si mettono alla ricerca di un bambino

Mevkibe e Nihat, intanto, sospetteranno che Emre tradisca Leyla e decideranno di seguirlo. I due si penseranno che il giovane abbia regalato un anello alla donna che lo accompagna. Huma, dal suo canto, vorrebbe convincere Aziz a non far riavvicinare Can e Sanem. L'uomo, però, agirà diversamente e farà in modo che il maggiore dei Divit realizzi un servizio fotografico che vedrà come protagonista Aydin.

La giovane, però, non sarà felice di dover posare di fronte al suo ex fidanzato.

Can, nel frattempo, sarà sempre più convinto del fatto che Yigit abbia bruciato il libro di Sanem e proverà ad incastrarlo. Il fotografo, infatti, gli farà credere di avere un hard disk contenente i video di una telecamera di sicurezza che ritraeva proprio il suo rifugio l'anno precedente.

La capanna dove Can alloggerà nei pressi della tenuta di Sanem, però, andrà a fuoco. Aydin sarà molto preoccupata quando Divit si lancerà tra le fiamme, ma poco dopo il fotografo uscirà dal rifugio con la sua bandana tra le mani. Mihriban accuserà Huma di aver appiccato l'incendio, in quanto non crederà al fatto che si sia trattato di un incidente.

Can e Sanem, nel frattempo, saranno coinvolti insieme nella ricerca di un bambino del villaggio che si sarà perso. I due riusciranno a trovarlo, ma non arriveranno ad un punto d'incontro per quanto riguarda la loro relazione.