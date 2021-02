I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e durante la puntata dell'8 febbraio c'è stato un incontro del tutto inaspettato tra la sorella di Andrea Zelletta e il giovane Andrea Zenga. Tutto è partito dopo che la scorsa settimana, Signorini ha mostrato in puntata un tweet di apprezzamento da parte di Alessia Zelletta nei confronti di Zenga. Durante la diretta, il GF Vip ha chiesto alla giovane di partecipare alla trasmissione per poter vedere finalmente di persona Andrea ma quest'ultimo nel post puntata ha ammesso che non è affatto il suo tipo.

L'incontro tra la sorella di Andrea Zelletta e Andrea Zenga al GF Vip

Nel dettaglio, Alessia ha avuto modo di vedere in giardino Zenga per un incontro durante il quale gli ha rivelato di aver visto in lui dei valori positivi, tra cui la genuinità e la sincerità.

Ecco perché la sorella di Andrea Zelletta avrebbe "perso la testa" per il giovane Zenga tra i protagonisti più amati di questo GF Vip.

"Io sono un po' pazza e un po' frizzante" ha proseguito poi Alessia nel suo racconto, aggiungendo che da parte sua c'è tutta la volontà di poter fare un aperitivo assieme quando sarà terminata l'avventura del Grande Fratello Vip, così da potersi conoscere meglio da soli.

La sorella di Zelletta ammette il suo interesse per Andrea Zenga

"Non sono una che accetta un no come risposta" ha chiosato la sorella di Andrea Zelletta che ha dimostrato di avere le idee molto chiare da questo punto di vista, di fronte ad un Andrea Zenga a tratti anche un po' imbarazzato.

E così, subito dopo la puntata del GF Vip, Zelletta e Zenga hanno avuto modo di parlare di questo incontro che era avvenuto in casa e l'ex tronista di Uomini e donne, senza troppi giri di parole ha chiesto al suo amico se gli piacesse sua sorella.

Immediata la reazione di Zenga che ha subito messo a tacere ogni eventuale rumors e ha precisato che non è il suo tipo di ragazza.

'Non è il mio tipo': Andrea Zenga rifiuta la sorella di Zelletta

"Esteticamente non è il mio tipo, non c'è un perché. È una bella ragazza ma..." ha ammesso Zenga che così ha subito fatto chiarezza su questa situazione. "Non è proprio il mio tipo" ha proseguito ancora Andrea, aggiungendo di essere attratto maggiormente dalle ragazze all'apparenza più insicure.

Insomma un vero e proprio "due di picche" quello di Andrea nei confronti della giovane sorella di Zelletta che, non essendo abituata a ricevere dei "no" come risposta, non si esclude che possa tornare ancora in una delle prossime puntate serali del Grande Fratello Vip e magari convincere il giovane figlio di Walter Zenga a cambiare idea sul suo conto.