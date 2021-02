I fan di DayDreamer sognavano di vederli insieme anche nella realtà dopo essere stati conquistati dalla love story dei personaggi che interpretano nella Serie TV (Can Divit e Sanem Aydin). Probabilmente la favola d'amore tra Can Yaman e Demet Ozdemir resterà soltanto una fiction, anche se per un periodo in Turchia si era parlato di un presunto flirt tra i due colleghi. In quest'ultimi giorni entrambi sono usciti allo scoperto e, dopo tanti rumors, hanno confermato di aver ritrovato l'amore. Dopo essere stato paparazzato con Diletta Leotta, l'attore ha pubblicato una foto che lo ritrae con la giornalista di Dazn confermando il Gossip che ha infiammato questo inizio di 2021.

Non è stata da meno la ventottenne di Kocaeli che nelle ultime ore ha condiviso sul profilo Instagram uno scatto che la ritrae con il nuovo partner, il cantante Oğuzhan Koç accompagnata da un cuoricino. Non un fulmine a ciel sereno visto che in Turchia da tempo si parlava di una relazione sentimentale tra Demet Ozdemir e l'artista. Anche quest'ultimo ha confermato la relazione con un post condiviso su Stories.

Demet Ozdemir e Oğuzhan Koç confermano il flirt

Un'altra delusione per chi sognava che la favola d'amore tra gli attori che interpretano Can Divit e Sanem Aydin in DayDreamer diventasse realtà. Dopo i rumors dei giorni scorsi Demet Ozdemir ha rotto gli indugi ed ha pubblicato una foto con il nuovo fidanzato: Oğuzhan Koç. Da tempo in Turchia si ipotizzava che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia ma entrambi avevano sempre smentito.

I due artisti erano stati avvistati insieme a Capodanno con i media specializzati in gossip che avevano anche ipotizzato che avessero trascorso la notte insieme. Pressato da i fan il cantante alla fine ha ammesso di aver iniziato una relazione con la ventottenne. "Non ci siamo nascosti, quando sono state scattate le prime foto ancora non c'era nulla tra di noi" - ha precisato Oğuzhan Koç a Cnnturk che ha spiegato che entrambi hanno preferito evitare che il loro rapporto finisse subito sotto i riflettori delle telecamere.

Dal flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta alla love story dell'attrice che interpreta Sanem

I rumors degli ultimi giorni ed i teneri scatti di coppia pubblicati sui social hanno spinto Oğuzhan Koç e Demet Özdemir ad uscire allo scoperto confermando la love story. Svolta sentimentale che arriva a pochi giorni di distanza dal gossip che ha visto al centro della ribalta un altro protagonista di DayDreamer.

Dopo essere stato paparazzato con Diletta Leotta, Can Yaman ha confermato con una foto pubblicata su Instagram la frequentazione con la conduttrice televisiva. "Coppia pericolosa" - ha scritto l'attore che interpreta Can Divit che ha deciso di disattivare i commenti al post dopo essere finito nel mirino di alcuni hater per la relazione con la siciliana.