All'interno della casa del Grande Fratello Vip il percorso diventa sempre più difficile per Rosalinda Cannavò che a poche settimane dalla fine di questa edizione ha scelto di uscire allo scoperto confessando il suo interesse nei confronti di Andrea Zenga. Una situazione non facile da gestire per la ragazza che all'esterno era fidanzata con Giuliano, visto in diverse occasioni anche all'interno della casa di Cinecittà. Complici anche le frequenti discussioni con la sua amica Dayane Mello, Rosalinda è andata in crisi ed è scoppiata in lacrime, ammettendo di essere stanca e di voler andare a casa.

Rosalinda Cannavò in crisi e scoppia in lacrime al GF Vip 5

Nel dettaglio, questa mattina Rosalinda ha avuto l'ennesimo momento di sconforto all'interno della casa del GF Vip.

La ragazza si è così rannicchiata sul suo letto e si è lasciata andare a un pianto liberatorio, ammettendo di essere stanca per tutta la situazione che si è venuta a creare. "Non ce la faccio più, sono stanca. Tutto ha un limite, voglio andare a casa" ha ripetuto Rosalinda in lacrime mentre veniva consolata da Andrea Zenga che era al suo fianco e cercava di farla riprendere.

Subito dopo sono arrivati anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che, vedendo Rosalinda piangere a dirotto, hanno provato a tirare su il morale e a convincerla che non c'era nulla di male in quello che stava facendo all'interno della casa del GF Vip.

'È colpa mia' dice Rosalinda in lacrime

"È colpa mia, del mio carattere" continuava a ripetere tra le lacrime l'attrice siciliana, mentre Tommaso Zorzi ribatteva dicendo che non poteva sentirsi in colpa, dato che per la prima volta in vita sua stava facendo quello che realmente la faceva sentire bene, senza essere vincolata ad altre persone.

"Ma io sono contenta" ha ammesso a quel punto Rosalinda riferendosi a quanto è accaduto in questi ultimi giorni con Andrea Zenga. I due, infatti, hanno deciso di uscire allo scoperto e ormai non si nascondono più all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In diverse occasioni, infatti, Rosalinda e Andrea si sono lasciati andare a dei teneri momenti di effusioni, coccole e carezze con tanto di baci super appassionanti che hanno fatto già sognare i loro numerosi fan.

Le accuse di Dayane Mello contro Rosalinda

A provocare dispiacere a Rosalinda, però, sono anche gli atteggiamenti di Dayane Mello che ormai è sempre più distante dalla sua amica e continua a lanciarle frecciatine al vetriolo.

Ieri sera, ad esempio, Mello è arrivata a dire di pensare che quella di Rosalinda e Andrea Zenga potrebbe essere soltanto strategia per arrivare fino alla fine di questa edizione.

Accuse pesanti che hanno ferito ulteriormente Rosalinda.