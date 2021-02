Tra Stefania Orlando e Dayane Mello non corre buon sangue e nel corso dell'avventura al GF Vip non se le sono mai mandate a dire. Le due coinquiline sono state protagoniste di scontri al vetriolo e, dopo la breve tregua per la scomparsa del fratello della modella, sono tornate a punzecchiarsi negli ultimi giorni. In particolare la brasiliana ha preso di mira la conduttrice televisiva dopo l'eliminazione di Maria Teresa Ruta. Per la trentunenne Tommaso Zorzi si sarebbe lasciato condizionare dall'ex moglie di Andrea Roncato al momento della nomination. "Lo sta influenzando alla grande in ogni decisione e Tommaso è diventato cattivo per colpa sua" - ha riferito Dayane in un durissimo confessionale.

Parole che la sudamericana ha ribadito anche nel corso della puntata del 15 febbraio del Reality Show. Nei giorni seguenti le due compagne di avventura hanno continuato a stuzzicarsi con Stefania Orlando che ha piazzato una nuova velenosa stoccata al momento del passaggio di un aereo con una dedica speciale dei fan della brasiliana: "Lei è la vera falsezza (sic) del GF Vip".

Dayane Mello contro Stefania Orlando: 'Tommaso è cattivo per colpa sua'

Botta e risposta senza esclusioni di colpi tra Dayane Mello e Stefania Orlando al GF Vip. Negli ultimi giorni la brasiliana ha riservato parole di fuoco alla conduttrice televisiva accusandola di aver condizionato Tommaso Zorzi in occasione della nomination a Maria Teresa Ruta. "Per lei è come se questa fosse l'ultima opportunità della carriera e con il suo comportamento sta condizionando tantissimo Tommaso.

Non la sopporto e la mia più grande vittoria sarà la sua eliminazione" - ha riferito la modella che senza fare giri di parole ha parlato di un 'rapporto malato' con l'influencer milanese.

Dichiarazioni che sono state mostrate alla coinquilina nel corso della puntata del 15 febbraio del reality show di Canale 5 con Zorzi che si è subito schierato in difesa dall'amica sottolineando che nessuno è in grado di condizionare le sue scelte.

La conduttrice provoca la brasiliana dopo un messaggio dei fan: 'La vera falsezza del GF'

Dayane Mello ha rincarato la dose facendo notare a Stefania Orlando che Maria Teresa Ruta non l'aveva salutata al termine del confronto in giardino. Un attacco frontale che successivamente ha provocato una crisi di pianto della conduttrice televisiva. Nelle ultime ore le due coinquiline hanno continuato a provocarsi con velenose battutine.

L'ex moglie di Andrea Roncato si è tolta qualche sassolino dalla scarpa punzecchiando la 'rivale' al momento del passaggio di un aereo con una dedica speciale per la brasiliana. "Dayane, la vera storia d'amore del GF Vip". Immediata la replica al vetriolo di Stefania Orlando: "Direi la vera falsezza" - ha chiosato con Dayane che l'ha sarcasticamente ringraziata.