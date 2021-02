Caos nella casa del GF Vip al termine della puntata del 22 febbraio del GF Vip. La decisione di Dayane Mello di mandare al televoto l'amica Rosalinda Cannavò contro Stefania Orlando ha scatenato nuove polemiche tra i coinquilini con Tommaso Zorzi che non ha nascosto il suo disappunto per la scelta della brasiliana. Nel corso della trasmissione la modella aveva rivelato di aver provato amore vero nei confronti dell'attrice. Una dichiarazione che aveva spiazzato i 'vipponi' che avevano anche elogiato la trentunenne per il coraggio mostrato nel rivelare i suoi sentimenti in diretta.

Al momento della nomination Dayane ha preferito salvare Samantha de Grenet ed Andrea Zelletta lasciando senza parole Rosalinda che non si aspettava il 'tradimento' dell'amica.

In chiusura di puntata Stefania Orlando e Zorzi si sono scagliati contro la trentunenne mettendo in dubbio il suo reale interesse per la siciliana. "A mio avviso l'amore per Rosalinda è una ca..." - ha affermato l'influencer senza fare giri di parole.

GF Vip, Tommaso Zorzi non crede ai sentimenti di Dayane per Rosalinda

Atmosfera rovente all'interno della casa del Grande Fratello Vip dopo la decisione di Dayane Mello di mandare al televoto Rosalinda Cannavò poco dopo aver ammesso di essersi innamorata di lei. In chiusura di trasmissione la brasiliana è finita nel mirino di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. In particolare l'influencer ha avuto parole durissime nei confronti della modella accusandola di aver inventato la love story con l'attrice per avere una clip.

"Non hai rispetto per quelle persone che certi sentimenti li sanno provare. In puntata sei partita con ti amo Rosalinda e l'hai conclusa nominandola" - ha aggiunto il venticinquenne che non ha risparmiato frecciate al vetriolo alla compagna di avventura. Quest'ultima ha replicato a muso duro a Zorzi sottolineando che non le andava di salvare Stefania e che non le aveva fatto piacere parlare di certi argomenti in quanto ha una figlia che segue il reality da casa.

La brasiliana replica all'influencer: 'L'amore con Rosalinda non è sbocciato'

L'accesa discussione tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi è proseguita fino a notte fonda. La brasiliana ha più volte ribadito di aver voluto salvare Samantha de Grenet perché le è stata più vicina in quest'ultimo periodo. "Due mesi fa amavo Rosalinda ma poi l'amore non è sbocciato" - ha affermato la trentunenne.

Dall'altra parte l'influencer ha continuato ad accusare la brasiliana di aver mentito sui suoi sentimenti per l'attrice.

"So cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso e il fatto che sei venuta in tv a fare la finta mi sta sui cosiddetti" - ha aggiunto il venticinquenne che ha definito "una ca..." l'amore professato da Dayane per la siciliana. In seguito Zorzi ha chiesto all'attrice di far chiarezza sul suo orientamento sessuale con Rosalinda Cannavò che ha dribblato il quesito: "Sono tutto quello che vuoi".