Maria Teresa Ruta è ancora turbata dopo quanto accaduto nella puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì 8 febbraio 2021. La gieffina ha deciso di confidarsi con la coinquilina Dayane Mello riguardo ai fatti accaduti nel corso della diretta, concentrandosi in particolare sul suo rapporto all'interno della casa di Cinecittà con i concorrenti Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La piemontese ha chiarito le incomprensioni con i due inquilini, ciononostante la showgirl ha ammesso alla brasiliana di provare ancora un certo malessere. "Per me nella vita l’amicizia vale più del gioco, ma non è così per tutti", ha affermato la 60enne.

Dayane Mello a Maria Teresa Ruta: 'Siamo persone non facili'

Dayane Mello ha ascoltato le parole di Maria Teresa Ruta e ha espresso il suo pensiero. "Se tu stai giocando non è un problema perché anche loro stanno giocando. Usa la tua strategia Maria Teresa", ha detto la modella alla showgirl. Dayane ha chiesto poi a Maria Teresa: "Chi sono loro per giudicarti?". Mello ha cercato di risollevare il morale di Ruta. "Hanno cambiato amicizia, hanno fatto il percorso loro e tu ti ritrovi così a due settimane dalla finale essendo nominata dalle persone che ci tenevano. Non lo condivido", ha detto con convinzione Dayane. "Siamo persone non facili" , ha continuato Mello. Riferendosi alle emozioni provate la presentatrice ha detto alla modella brasiliana: "Tu le esprimi più fuori, io le esprimo più dentro".

"Sputo tutto fuori quello che ho dentro, quello che dà fastidio, la mia tristezza, la mia disillusione. Tu esprimi cercando di sviare la tua stanchezza, la tua tristezza, anche i tuoi pensieri negativi, la tua solitudine", ha affermato Dayane Mello. Maria Teresa Ruta ha ringraziato la brasiliana per l'affetto che le sta dimostrando.

Dayane Mello su Tommaso Zorzi: 'Ha perso valore ai miei occhi'

La brasiliana ha criticato la scelta del coinquilino Tommaso Zorzi di nominare Maria Teresa e ha affermato che il gieffino ha perso valore ai suoi occhi. Maria Teresa, ancora visibilmente amareggiata ha continuato a confidarsi con Mello ed ha proseguito a spiegarle la sua delusione sottolineando di aver fatto tanto per Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Ruta ha affermato che non ha intenzione di vincere il Grande Fratello Vip 5 ma non vuole sentirsi calpestata. Dayane ha replicato dicendo che ci sono concorrenti competitivi che vogliono giungere in finale. A quel punto Maria Teresa Ruta ha chiuso la questione relativa a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dichiarando in modo quasi rassegnato che gli avvenimenti modificano e cambiano, questo fa parte del gioco.