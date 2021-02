Per Dayane Mello sono giornate decisamente non facili quelle che sta affrontando all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La produzione del reality show guidato da Alfonso Signorini l'ha messa al corrente della scomparsa improvvisa di suo fratello Lucas, venuto a mancare a soli 27 anni in seguito a un incidente stradale che gli è stato fatale. Un durissimo colpo per Dayane che ha scelto di restare all'interno della casa di Cinecittà anche se questo pomeriggio si è assentata per qualche ora: a quanto pare, la modella brasiliana, ha avuto un incontro con un prete.

Dayane Mello assente al GF Vip per qualche ora: ci sarebbe stato l'incontro con un prete

Nel dettaglio, durante il pomeriggio sulla pagina ufficiale Instagram del GF Vip è stato comunicato che Dayane Mello aveva lasciato momentaneamente la casa più spiata d'Italia per dei motivi personali.

In rete si sono rincorse diverse voci sui motivi di questo abbandono e, a quanto pare, la modella brasiliana avrebbe avuto un incontro esterno con un prete.

Al suo rientro in casa, infatti, Dayane si sarebbe confidata con alcuni dei suoi compagni di avventura, ai quali avrebbe rivelato di questo incontro con il parroco per una confessione, in seguito al lutto che ha colpito lei e la sua famiglia che si trova in Brasile.

L'ultimo post del fratello di Dayane Mello prima della morte

Un grande dolore per Dayane, la quale in questi giorni ha parlato un po' di suo fratello Lucas, ammettendo che i due non si vedevano da circa quattro anni ma si sentivano spessissimo e sono sempre stati in contatto.

Del resto, tra gli ultimi post social che ha pubblicato Lucas sul suo profilo Instagram, vi era proprio una foto che lo ritraeva al fianco di Dayane e dell'altro fratello Juliano, con la scritta "Mi manchi".

Clima teso per i concorrenti del Grande Fratello Vip

Un clima decisamente poco sereno quello che si respira in queste ore all'interno della casa del GF Vip, a poche ore di distanza dalla messa in onda della nuova puntata serale in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.

I concorrenti stessi, infatti, hanno ammesso che per loro non sarà una puntata semplice da gestire proprio per la situazione che vede protagonista Dayane e che, indirettamente, ha colpito anche tutti loro che le sono stati vicini e le hanno dato il massimo supporto nel corso di queste ore.

Addirittura, nei giorni scorsi, hanno proposto di chiedere alla produzione del GF Vip di anticipare la finalissima di questa quinta edizione al prossimo lunedì sera, così da mettere la parola "fine" a questa edizione extra-large e così dare la vittoria direttamente alla Mello.