Nella sesta ed ultima puntata della Serie TV Il commissario Ricciardi che andrà in onda lunedì 1 marzo in prima serata su Rai 1 alle 21:25 ci saranno diversi colpi di scena davvero interessanti. In particolare il nome dell'ultimo episodio della serie ispirata agli omonimi romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni è 'In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi'.

Entrando nello specifico del finale di stagione, un noto chirurgo cadrà dalla finestra del suo studio e per il protagonista interpretato da Lino Guanciale e il brigadiere Maione interpretato da Antonio Milo inizierà una lunga indagine dai toni sconvolgenti.

Ricciardi indagherà sulla morte di un noto chirurgo

Nella sesta puntata che andrà in onda lunedì 1 marzo dal titolo 'In fondo al tuo cuore', la città di Napoli sarà stravolta dal caldo torrido del mese di luglio e allo stesso tempo ci saranno i preparativi per la festa della Madonna del Carmine. Quindi il capoluogo partenopeo si ritroverà sospeso tra cielo e inferno.

Inoltre in tutto questo un noto chirurgo napoletano cadrà dalla finestra del suo studio e per Luigi Alfredo Ricciardi e il brigadiere Maione inizierà un'indagine dai toni sconvolgenti, in cui ci sarà un mix di sentimenti, tra cui infedeltà e tradimento, gioia e amore.

Intanto proprio quella gioia dell'amore porterà il commissario Ricciardi ad un passo da Enrica e più lontano da Livia però poi il protagonista si ritroverà a fare una scoperta straziante.

Il commissario Ricciardi: ci potrebbe essere una seconda stagione

Dopo il grande successo in termini di ascolti di questa prima stagione, la serie televisiva targata Rai potrebbe essere rinnovata anche per una seconda serie. Inoltre a far intuire che Il Commissario Ricciardi 2 ci sarà è il fatto che ci sono ancora sei romanzi scritti e pubblicati da Maurizio de Giovanni che sono disponibili per un adattamento televisivo.

Inoltre c'è da dire che gli stessi protagonisti della serie televisiva, nelle interviste delle settimane precedenti hanno lasciato intuire che ci possa essere la seconda stagione. In particolare l'attrice Maria Vera Ratti ha anticipato che per veder sbocciare l'amore tra Luigi Alfredo ed Enrica bisognerà attendere la seconda stagione.

Anche Antonio Milo che interpreta il brigadiere Maione ha affermato che nonostante manchi ancora l'ufficialità, ci sono tutti i numeri per la seconda stagione.

Non ci resta che attendere il finale di stagione de Il commissario Ricciardi per scoprire come si chiuderà questa prima serie. Intanto per chi volesse recuperare i precedenti episodi potrà farlo tranquillamente tramite la piattaforma gratuita di Rai play.