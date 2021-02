La puntata de Il Paradiso delle signore in programma il 4 febbraio su Rai1 non è andata in onda. La soap ha ceduto il posto allo speciale del TG1 per l'aggiornamento sull'attuale Crisi di Governo. L'annuncio è stato comunicato al termine di Oggi è un altro giorno, il programma che, solitamente, precede l’appuntamento giornaliero con la soap. La puntata in questione è la numero 79, che dovrà essere recuperata. Stessa sorte toccherà alla puntata daily del 5 febbraio. Anche oggi salterà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore per dare spazio all'informazione politica. Considerata la mancata messa in onda delle due puntate, alcuni interrogativi rimarranno ancora senza risposta.

Anche oggi 5 febbraio Il Paradiso delle signore non andrà in onda

I fan de Il Paradiso delle Signore sono stati privati della puntata giornaliera del 4 febbraio per consentire l'informazione politica nello speciale del Tg1. La stessa cosa avverrà oggi 5 febbraio. La puntata daily della soap non andrà in onda per cedere nuovamente il collegamento al Tg1. Gli eventi narrati nella soap sono giunti a dei momenti cruciali e bisognerà attendere qualche giorno per sapere cosa accadrà ai vari personaggi. Gabriella (Ilaria Rossi) è pronta a sposarsi con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), ma prova ancora qualcosa per l'ex Salvatore (Emanuel Caserio). Quest'ultimo, invece, è intenzionato ad impedire la celebrazione del matrimonio. Come andrà a finire?

Invece, per quanto riguarda la coppia formata da Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano), quale decisione prenderà la capocommessa? Partirà da Milano senza l'amato ragioniere? La risposta a queste domande probabilmente arriverà nelle puntate in onda dall'8 al 12 febbraio.

Due storyline de Il Paradiso delle signore ancora ad un bivio: i dubbi di Gabriella e la partenza di Clelia

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore attualmente in onda su Rai1 due storyline sono rimaste in sospeso. Entrambe riguardano due donne: Gabriella e Clelia. La prima ha visto il ricamo di Agnese in atelier e ciò l'ha turbata. La giovane sembra intenzionata a sposare Cosimo Bergamini, ma il riavvicinamento a Salvatore Amato ha fatto riemergere un sentimento che entrambi credevano ormai sepolto.

Il barista, dal canto suo, ha dichiarato di essere disposto a fare qualunque cosa per riprendersi l'ex fidanzata. Clelia Calligaris, invece, aspetta un bambino da Luciano Cattaneo, un uomo sposato, ed è perciò vittima di maldicenze e offese. La soluzione è partire e lasciare Milano, ma soprattutto l'uomo che ama. Per scoprire come si evolveranno gli eventi bisognerà pazientare ancora qualche giorno.