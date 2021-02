Secondo le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda da martedì 23 a venerdì 26 febbraio Umberto sarà più deciso che mai a dire la verità su Federico a Marta. Quest'ultima però non prenderà la notizia in maniera positiva e deciderà di partire per Parigi per raggiungere Riccardo.

Umberto vorrà dire a Marta la verità su Federico

Nelle puntate in onda questa settimana Agnese comunicherà alla famiglia che chiederà aiuto a Don Severo per trovare un nuovo alloggio a Maria. Intanto Umberto vorrà raccontare a Marta tutta la verità su Federico. Nel mentre Adelaide avrà in mente una soluzione per rassicurare tutti, però inizierà a percepire qualcosa di sospetto.

Nel mentre Gabriella tornerà dal suo viaggio di nozze e vorrà festeggiare a villa Bergamini con le ragazze de Il Paradiso. La ragazza tornerà con una vena molto creativa e infatti realizzerà un abito stile british che creerà molto scalpore. Infine Maria andrà a vivere con le ragazza al posto di Gabriella.

Maria andrà a vivere con le ragazze al posto di Gabriella

Poco dopo Gabriella e le Veneri saranno a Villa Bergamini per festeggiare il suo ritorno dal viaggio di nozze. Poi ad un certo punto arriverà a sorpresa Anna la cugina della donna.

Intanto Maria seguirà il consiglio di Giuseppe e diventerà la nuova coinquilina delle ragazze al posto di Gabriella. Invece Marta vorrà delle spiegazioni da Vittorio riguardo il comportamento di Federico.

Successivamente Conti insieme a sua cognata torneranno alla ricerca di una nuova capo commessa, mentre la situazione del Mantovano avvicinerà ulteriormente Ludovica e Marcello.

Nel frattempo Umberto dirà a Marta tutta la verità su Federico e la ragazza avrà una reazione negativa.

Marta andrà a Parigi da Riccardo

Umberto intanto non avrà gradito la reazione di Marta e si sfogherà con Conti. Invece Armando verrà a sapere da Rocco che vorranno far lavorare Giuseppe in magazzino e non sarà molto contento all'idea.

Intanto Gabriella sarà in piena fase creativa e Irene si godrà il suo lavoro da capo commessa e cercherà il consenso delle altre ragazze.

Nel mentre giungerà una persona misteriosa al Paradiso.

Marta dopo la rivelazione di Umberto riguardo a Federico sarà molto delusa e deciderà di raggiungere Riccardo a Parigi.

Gabriella creerà un abito british

Intanto Irene si monterà la testa per il ruolo da capocommessa e metterà in difficoltà le Veneri. Nel frattempo però Gloria la donna misteriosa sarà arrivata al negozio per sostenere un colloquio di lavoro con Vittorio per ottenere il ruolo da capo commessa.

Infine Gabriella creerà un abito stile british e sarà prossima allo scandalo.