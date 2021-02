Continua l'appuntamento settimanale con la soap Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate che verranno trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021 si riveleranno alquanto scintillanti. Il vestito "british" di Gabriella inizierà ad avere delle critiche e il Paradiso subirà un calo delle vendite. Fortunatamente Vittorio, grazie all'aiuto di Umberto e Federico, troverà una soluzione per attirare la clientela. Marta inoltre manderà un telegramma al marito e proprio grazie alle parole della moglie, il dottor Conti rimarrà sorpreso e troverà la giusta carica per portare avanti la sua campagna pubblicitaria per promuovere l'abito di Gabriella.

Purtroppo però si assisterà anche ad un addio: Agnese chiederà ad Armando di allontanarsi da lei.

Il Mantovano minaccia Marcello di incendiare il locale

Nel corso dei nuovi episodi, in onda dall'8 al 12/3 al Paradiso ci sarà fermento per la nuova collezione che ruoterà intorno all'abito ispirato alla moda londinese, realizzato da Gabriella. Il modello dell'abito uscirà fuori dagli schemi e non mancheranno dei disappunti a riguardo. A non perdere l'occasione di mostrare la sua contrarietà sarà Maria Grazia Vettorazzo, la stessa signora che ha provocato la fuga della signorina Calligaris. Maria Grazia infatti solleverà un altro polverone: inizierà a criticare l'abito di Rossi in quanto troppo corto. Nel frattempo Agnese non avrà altra scelta: visto che Giuseppe sembrerà essere davvero cambiato, la sarta deciderà di salvare il suo matrimonio ponendo quindi fine alla sua relazione "segreta" con Armando.

Intanto sia Marcello che Ludovica non si saranno ancora liberati dai soprusi del Mantovano. Quest'ultimo minaccerà Marcello, in presenza di Salvatore, di dare fuoco alla caffetteria. Il giovane Barbieri a quel punto consiglierà a Brancia di fuggire per Parigi mentre il giovane Amato deciderà di passare la notte nel locale per evitare brutti episodi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Maria propone a Irene di dormire a casa sua

Le trame delle nuove puntate rivelano nel dettaglio che il signor Ferraris sarà molto triste per l'allontanamento di Agnese. Il signor Amato nel frattempo troverà una persona che farà da guardia in caffetteria. Marcello invece penserà a un piano per incastrare una volta per tutte il Mantovano: la strategia prevederà che Sergio Castrese venga sorpreso mentre frugherà al circolo.

Ludovica intanto deciderà di non partire per Parigi e riconquisterà la fiducia della contessa. Adelaide infatti le proporrà di diventare la nuova vice presidentessa del circolo. Successivamente Irene confiderà a Rocco di aver litigato nuovamente con il padre e di aver lasciato la sua casa. La signorina Cipriani sarà alla ricerca di un alloggio e Maria, nonostante non sopporti Irene, le proporrà di andare a vivere con lei ed Anna. Al Paradiso intanto i clienti diminuiranno a vista d'occhio, la situazione sarà sconfortante ma un telegramma di Marta riuscirà a tirare il morale di Vittorio che deciderà di portare avanti la sua campagna pubblicitaria per risollevare l'atelier.