Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore annunciano che la storia d'amore tra Marcello e Adelaide si consoliderà con una proposta di matrimonio. Nelle prossime puntate, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre, Marcello Barbieri deciderà di chiedere la mano alla contessa Adelaide di Sant'Erasmo, in occasione della sua premiazione al Circolo. L'atelier apre le porte al nuovo magazziniere Fulvio, quest'ultimo verrà colto da un malore improvviso sotto gli occhi di Enrico.

Adelaide riceve la proposta di matrimonio al Circolo

Villa Guarnieri accoglierà Adelaide e Marcello al rientro delle vacanze estive. Nelle prossime puntate della soap, che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre, il giovane Barbieri si renderà conto che la sua presenza all'interno della famiglia Guarnieri non viene presa sul serio. Per tale motivo deciderà di consolidare il suo rapporto con la contessa, attraverso una proposta di matrimonio, dinanzi a tutti gli ospiti presenti alla premiazione al Circolo di Adelaide. Intanto Umberto non avrà alcuna intenzione di arrendersi e, nonostante tutto, cercherà in tutti i modi di riconquistare la futura sposa del suo rivale.

Fulvio è il nuovo magazziniere del Paradiso

Il grande magazzino di moda milanese aggiungerà all'interno del suo organico un nuovo magazziniere di nome Fulvio, persona molto riservata e dal passato misterioso. L'uomo inizierà a lavorare sulla sfilata per lanciare la nuova collezione ispirata al cinema, e allo stesso tempo nasconderà alla figlia Caterina la verità sul suo nuovo posto di lavoro.

Salvatore ed Elvira saranno alle prese con i preparativi del battesimo del loro bambino, mentre i coniugi Gallo decideranno che sarà Tarciso il padrino del piccolo Andrea.

Enrico Proietti intanto soccorrerà Fulvio che sarà colto da un malore improvviso. In tale occasione, il nuovo magazziniere spiegherà al collega le sue paure.

Riassunto delle puntate precedenti: Rosa era tornata a Bologna

Nel corso della precedente stagione della soap di Rai 1, Rosa aveva deciso di lasciare il suo lavoro al grande magazzino per dedicarsi a quello all'interno della testata giornalistica di Tancredi. Una volta scoperte le menzogne ​​del nipote di Adelaide, circa il furto dei bozzetti di Gianlorenzo, la giornalista aveva deciso di lasciare Milano e di tornare a Bologna.

A casa Puglisi intanto, Agata aveva cambiato idea su Mimmo, che una volta commesso un gesto eroico nei confronti di Enrico, era stato rimesso in servizio. Il giovane poliziotto aveva poi ricevuto la visita del padre Carmelo, direttamente dalla Sicilia.

Delia e Gianlorenzo Botteri si erano fidanzati, mentre Marcello aveva cercato in tutti i modi di convincere Rosa a tornare al grande magazzino.