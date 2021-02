Proseguono su Rai 1 le storie e gli intrecci dei protagonisti del grande magazzino più chic della tv. Il Paradiso delle Signore si avvia verso un restyling del cast. In questi giorni si è avuta la conferma dell'arrivo di nuovi volti che presto animeranno le vicende delle famiglie Guarnieri, Conti e di tutti gli altri personaggi della soap. Mentre aumentano in rete le notizie sulle imminenti novità, sono già state rilasciate le anticipazioni delle puntate in onda nella settimana dall'8 al 12 marzo 2021. Con particolare riferimento all'appuntamento di mercoledì 10 marzo, gli spoiler rivelano che Marcello escogiterà un piano per far arrestare il Mantovano durante un furto al Circolo.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata del 10 marzo: Marcello cerca di liberarsi di Castrese

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riferite alla puntata trasmessa su Rai1 il 10 marzo rivelano sviluppi sulla vicenda del Mantovano (Mariano Riccio). Stando agli spoiler, Marcello (Pietro Masotti) penserà a come liberare Salvatore (Emanuel Caserio) e la caffetteria dal pericolo delle minacce del malvivente. Nel frattempo Irene (Francesca Del Fa) confesserà a Rocco (Giancarlo Commare) che il padre le ha fatto una scenata. L'uomo, infatti, non ha preso bene il fatto che la figlia abbia indossato l'abito "british" tanto contestato nei giorni precedenti. Intanto, Barbieri pianificherà un modo per incastrare Sergio Castrese. Il barista escogiterà un piano per far sì che l'uomo venga colto in flagrante mentre avviene un furto al Circolo subito dopo la raccolta fondi organizzata per beneficenza.

Nella puntata in onda il 10 marzo la clientela del Paradiso delle signore diminuisce a causa del vestito di Gabriella

Sempre nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 10 marzo, Marcello esporrà il suo piano a Ludovica (Giulia Arena), ma quest'ultima dubiterà che possa funzionare. Tuttavia, se Barbieri riuscisse ad attuare lo stratagemma, potrebbe incastrare e mandare in carcere il delinquente, liberandosi una volta per sempre di lui.

Intanto, il Paradiso delle signore si troverà in serie difficoltà. Stando alle anticipazioni rilasciate in rete, i clienti, infatti, diminuiranno a causa dei numerosi commenti negativi rivolti al vestito ideato da Gabriella (Ilaria Rossi). Dunque, Vittorio (Alessandro Tersigni) dovrà agire velocemente per riportare un po' di attenzione "positiva" nei confronti del grande magazzino.

Per far questo, Conti convincerà la stilista a rilasciare insieme a lui un'intervista in cui poter parlare delle sue scelte creative. Durante la conversazione la giovane inviterà le donne a spedire un telegramma con la propria opinione.