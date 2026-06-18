Colpi di scena inaspettati accadranno nei prossimi episodi della quarta serie di Forbidden fruit. Stando alle anticipazioni turche della serie un matrimonio a sorpresa lascerà tutti senza parole. Al centro della vicenda ci saranno Yildiz, Sahika, Ender e Halit. Le prime due crederanno di essere le prescelte di Argun, ma alla fine sarà la perfida Celebi a spuntarla. Dunque Ender e Halit convoleranno nuovamente a nozze. Vediamo, nel dettaglio, come arriveranno al fatidico sì.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Sahika e Ender pronte a sposare Halit

La storyline partirà quando, grazie alle sue solite macchinazioni, Şahika consegnerà a Halit alcune foto compromettenti di Yildiz e Kerim. Visto che l'uomo è in cerca proprio di prove che gli permettano di ottenere l'affidamento esclusivo del piccolo Halitcan, accetterà l'aiuto di Ekinci che, tuttavia, vorrà qualcosa in cambio. La donna prometterà infatti a Halit di consegnargli le foto solo se accetterà di sposare lei al posto di Yildiz. L’imprenditore sembrerà accettare l'accordo. A questo punto entrerà in scena Ender, la quale si presenterà dall'ex marito, decisa a fargli una proposta. La donna gli consegnerà una foto che ritrae Yildiz insieme a Kerim, comprovante la relazione tra i due.

In cambio, anch'essa, vorrà diventare la signora Argun al posto della Yilmaz e della perfida Ekinci.

Halit sorprende tutti e sposa l'ex Ender: trame episodi 4^ serie

il giorno fissato per le nozze di Halit e Yildiz accadrà qualcosa di inaspettato: appena la giovane Yilmaz arriverà all’altare, il futuro consorte Halit dirà alla sposa che non intende più convolare a nozze con lei perché, in realtà, intende sposare un'altra donna. A quel punto si paleserà Şahika, vestita anch'essa da sposa, lasciando tutti gli invitati a bocca aperta per lo stupore. Tuttavia, appena se la ritroverà di fronte, Halit comunicherà all'ignara Ekinci che non può più sposarla perché, alcune ore prima, è già diventato il consorte di un’altra persona. Sarà a quel punto che arriverà in scena Ender, in abito bianco, accompagnata del giovane figlio Erim. Dunque, tutti capiranno che la Celebi è diventata la nuova signora Argun.