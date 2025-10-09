Sono in arrivo alcuni cambiamenti nel palinsesto di Canale 5 per la prima serata della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025. La prima modifica riguarderà La notte nel cuore. La serie turca, che da alcune settimane va in onda la domenica e il giovedì in prima serata, continuerà a raddoppiare, ma la seconda messa in onda sarà spostata al martedì. Al posto della serie, il giovedì, andrà in onda un nuovo appuntamento di Io Canto Family.

Programmazione La notte nel cuore: anticipo al martedì

Ancora spazio alle serie turche nel prime time di Canale 5. Mediaset ha deciso di raddoppiare l'appuntamento con La notte nel cuore nella settimana dal 13 al 19 ottobre 2025, ma con un cambiamento relativo al giorno della messa in onda.

La notte nel cuore andrà in onda come di consueto la domenica sera e raddoppierà la messa in onda non più il giovedì, ma il martedì. In questo caso, i nuovi episodi in prima tv della serie dovranno vincere la battaglia dell'Auditel contro la qualificazione al Mondiale della Nazionale italiana, che proprio martedì 14 giocherà contro Israele. Al momento non sono previsti altri cambiamenti, e la programmazione dovrebbe rimanere invariata anche nella settimana successiva.

Io Canto Family in onda al posto de La notte nel cuore giovedì 16 ottobre

Il cambiamento di programmazione nella settimana dal 13 al 19 ottobre 2025 riguarderà anche la trasmissione canora Io Canto Family. Il programma condotto da Michelle Hunziker non andrà più in onda in prima serata il mercoledì, ma slitterà al giovedì, prendendo così il posto de La notte nel cuore.

Si tratterà di un appuntamento importante per il talent formato famiglia. Giovedì 16 ottobre andrà in onda la semifinale: le coppie rimaste in gara nel programma si giocheranno l’accesso alla finale e la possibilità di gareggiare nell’ultima puntata per conquistare la vittoria e il montepremi di 50.000 euro.

Anticipazioni La notte nel cuore martedì 14 ottobre

Le anticipazioni degli episodi de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 martedì 14 ottobre 2025, rivelano che Harika vedrà Esma rientrare in una stanza privata dell’ospedale e la aggredirà verbalmente quando sopraggiungerà Cihan e prenderà le difese della domestica. Nel frattempo, Nuh, Melek e gli altri saranno d'accordo nel cercare un'intesa con la famiglia Sansalan per porre fine alle ostilità.

L'unica condizione di Tahsin sarà che Sumru e Samet divorzino immediatamente. Perciò verrà organizzata una cena che metta fine al conflitto tra le due parti. Tuttavia, sarà proprio in questa occasione che avverrà qualcosa di inaspettato. Nuh riceverà una chiamata da Serhat con la quale lo avvertirà che Tahsin è scomparso: la sua auto presenterà tre fori di proiettile e tracce di sangue.