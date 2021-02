Continuano a non mancare i colpi di scena nello sceneggiato iberico Una vita. Le anticipazioni relative a ciò che succederà negli episodi in programmazione prossimamente su Canale 5, raccontano che al centro delle trame ci saranno anche Bellita del Campo (Maria Gracia), Margarita Carrion (Igo Lisbert) e Alfonso Carchano (Josep Maria Riera). La madre di Cinta si troverà in grosso pericolo, dopo aver ricucito i rapporti con Margarita, pur essendo stata accusata dalla stessa di aver fatto carriera alle sue spalle in passato.

Dopo essere riuscita a riconciliarsi con la cantante la moglie del regista dimostrerà di avere ancora del rancore, nell’istante in cui l'avvelenerà con una sostanza misteriosa.

Una vita, spoiler: Bellita e la moglie di Alfonso fanno pace

Presto Bellita rivedrà una sua vecchia conoscenza chiamata Margarita: quest’ultima si rivelerà essere la moglie di Alfonso Carchano, il regista che ha messo in cattiva luce la moglie di José girando un film diffamatorio. La madre di Cinta, nonostante sia consapevole di non essere la causa del fallimento della carriera di Carrion, inizierà a supportala, nell’istante in cui scoprirà che la donna e il marito hanno avuto dei problemi economici a causa della mancata distribuzione della pellicola per merito dell’intervento di un amico avvocato di Felipe.

Bellita, dopo aver iniziato a dare una mano ai due coniugi, chiederà a Margarita il permesso per poter organizzare uno spettacolo ad Acacias 38, al fine di devolverle i ricavati.

In un primo momento quest’ultima sarà intenta a rifiutare la generosa offerta, ma dopo aver riflettuto non mancherà alla rappresentazione: in tale circostanza Carrion avrà un mancamento, precisamente quando la signora Dominguez le chiederà di salire sul palco. In seguito Margarita rivolgerà le dovute scuse a Bellita per aver cercato di compromettere la sua figura a causa dell’odio: le due donne finalmente faranno pace.

Margarita è stata abbandonata dal consorte per un’altra donna

A questo punto Carrion utilizzerà il denaro guadagnato con lo spettacolo benefico per fare delle ristrutturazioni nella sua casa. Con il passare dei giorni Margarita farà una confessione dolorosa a Bellita: le dirà di essere stata abbandonata dal marito Carchano, probabilmente per un tradimento.

La moglie di José ribadirà alla sua amica di poter contare su di lei ogni volta che vorrà.

Margarita avvelena Bellita

Durante una delle solite visite, Margarita farà capire le sue reali intenzioni nei confronti della madre di Cinta. In particolare la donna approfitterà di un momento in cui Bellita sarà distratta per versarle delle gocce di un potente veleno nel suo bicchiere di tè. La sostanza, gradualmente, farà star male Bellita.