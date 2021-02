L'influencer Jori Delli è stata ospite nel programma Tiki Taka, in onda ieri lunedì 22 febbraio 2021 su Italia 1 e condotto da Piero Chiambretti. La bella ragazza albanese ha raccontato di come ha conosciuto calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo della Juventus e il brasiliano Neymar del Paris Saint Germain. La modella, che per anni è stata uno dei volti del canale Sportitalia, ha incontrato i due fuoriclasse sul set di uno spot pubblicitario nel 2019. Un'esperienza abbastanza importante che è inserita nel curriculum di Jori Delli. L'influencer fu scelta come protagonista femminile e nel corso del racconto, l'albanese ha affermato che prima di cominciare a girare lo spot pubblicitario ha dovuto firmare un accordo di riservatezza.

Jori Delli su Georgina Rodriguez: 'Non penso fosse gelosa'

La modella Jori Delli ha raccontato nel corso del programma Tiki Taka ieri che ha visto i due calciatori soltanto in occasione degli spot, per via della collaborazione professionale. Su Georgina Rodriguez, compagna del portoghese, l'influencer ha dichiarato che non pensa fosse stata gelosa. Tra le varie affermazioni, la ragazza ha detto che all'epoca dei fatti era impegnata in una storia d'amore con Simone Camolese, figlio dell'ex tecnico del Torino, Giancarlo. Da qualche mese è tornata single. Al termine delle riprese dello spot pubblicitario ha incontrato Cristiano Ronaldo a un semaforo. Il portoghese, infatti, si recava agli allenamenti in macchina e guidava una Rolls-Royce. Inoltre era scortato da un'auto dietro e una davanti.

Jori Delli ha dichiarato che il campione dei bianconeri le ha sorriso.

Jori Delli e le avances dei calciatori

Jori Delli è uno dei volti più apprezzati nei social e associato al calcio grazie alle sue apparizioni a Sportitalia, specialmente durante le sessioni di calciomercato. Nel corso della sua carriera aveva lavorato anche con il marchio Adidas per il lancio di una maglietta della Juventus.

In passato la modella e influencer aveva fatto sapere di aver ricevuto numerose avances su Instagram da parte di alcuni calciatori, anche sposati e con figli. L'albanese, fidanzata in quel momento con Simone Camolese, aveva commentato l'accaduto dicendo che è una cosa che le ha fatto schifo. Jori Delli segue molto il calcio ed è milanista. In una circostanza aveva raccontato il ricordo relativo alla finale di Champions League tra i rossoneri di Ancelotti e il Liverpool giocata a Istanbul.

Milan avanti di 3 gol, poi raggiunto dai Reds allenati da Benitez e coppa dalle grandi orecchie agli inglesi dopo i calci di rigore. Jori vide quella partita con il padre e alla fine pianse con lui dopo la sconfitta dei lombardi.