Quarta vittoria di fila per la Juventus considerando il successo ottenuto in Supercoppa Italiana contro il Napoli per 2-0 del 20 gennaio, i 6 punti in 2 gare conquistati con Bologna e Sampdoria, oltre al passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Spal. In tutti questi incontri i bianconeri, tra l'altro, non hanno preso gol. In campionato, gli uomini di Andrea Pirlo, con una gara in meno, si sono mantenuti in scia di Milan e Inter che guidano la classifica. I rossoneri hanno espugnato il Dall'Ara di Bologna per 1-2 contro gli emiliani, mentre i neroazzurri hanno liquidato il Benevento a San Siro con un secco 4-0.

Nel post-match di Sampdoria-Juventus, terminata 0-2 e giocata ieri 30 gennaio, Andrea Pirlo si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare il successo dei bianconeri. Subito, il tecnico ha parlato di un calciomercato che sta giungendo alla conclusione: "Non abbiamo mai pensato di dover prendere, per forza, un attaccante". Secondo l'allenatore dei piemontesi, la rosa ha a disposizione calciatori come Federico Chiesa e Kulusevski che si sanno adattare al ruolo. Contro i blucerchiati, nella posizione di seconda punta, ha giocato, nel finale, anche Ramsey che è andato in gol nei minuti di recupero.

Andrea Pirlo su Chiesa: 'E' arrivato in punta di piedi, ma ora sta facendo bene'

Il match è stato sbloccato al 20esimo minuto da una rete del nazionale Chiesa.

Parole d'elogio utilizzate dal tecnico della Juve nei confronti del calciatore. "Ha portato tanta energia, freschezza e fame", ha detto Pirlo evidenziando come sia un giocatore giovane giunto in un top club, arrivato in punta di piedi, ma ora sta giocando bene, riuscendo anche a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo. "Riesce a chiudere bene le azioni ma deve farlo ancora più spesso", ha concluso Pirlo in riferimento all'attaccante.

Andrea Pirlo: 'Peccato non averla chiusa prima'

Venti giorni senza segnare per Cristiano Ronaldo che ha realizzato il suo ultimo gol in Juventus-Sassuolo 3-1 del 10 gennaio. Andrea Pirlo si è espresso anche sul portoghese, affermando che non ha l'obbligo di andare in rete in ogni partita. L'importante, per i bianconeri, è di ottenere il successo. L'allenatore dei piemontesi ha, piuttosto, sottolineato il grande assist del fuoriclasse.

Sulla partita l'ex regista della Nazionale ha dichiarato che il peccato è stato non aver chiuso prima l'incontro. La Juventus, infatti, ha realizzato lo 0-2 finale solamente al 91esimo minuto. Anche se la Sampdoria non ha creato chance importanti per pareggiare la gara. Pirlo ha evidenziato anche la buona gara della coppia centrale costituita da Bonucci e Chiellini.

Andrea Pirlo: 'Stiamo crescendo e cominciamo ad assorbire le cose'

Il 2 febbraio sarà nuovamente Inter-Juventus. Dopo il 2-0 maturato il 17 gennaio in campionato, le due squadre si ritroveranno, nuovamente a San Siro per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Ritorno allo Stadium una settimana dopo. "Pensiamo a noi stessi, però, e non alla scorsa partita di campionato persa con loro", ha affermato Pirlo in riferimento alla gara contro la squadra di Antonio Conte.

L'allenatore ha chiuso dichiarando che la Juve sta migliorando, iniziando ad assorbire le cose, evidenziando che sia mancata la preparazione pre-campionato.