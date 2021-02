Nuovo capitolo della relazione d'amore che ha visto come protagonisti la showgirl Manuela Ferrera e l'ex calciatore di Juventus, Milan e Napoli, Gonzalo Higuain. La modella bresciana, nel corso della puntata di Tiki Taka, andata in onda ieri lunedì 1 febbraio 2021 ha voluto sottolineare che non è mai stata l'amante del 'Pipita'. Manuela Ferrera è diventata opinionista nel programma condotto da Piero Chiambretti. Nel corso della serata, la bella 36enne si è voluta difendere dalle critiche che erano piovute su di lei da parte del direttore della rivista Novella 2000, Roberto Alessi. Il giornalista aveva, infatti, affermato che Higuain è stretto da una relazione con una donna di nome Lara e dalla loro storia è nata anche una bambina due anni fa.

"La nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single", ha replicato Manuela Ferrera.

Manuela Ferrera e Gonzalo Higuain hanno avuto una storia cinque anni fa

Il direttore di Novella 2000 ha rincarato la dose accusando Manuela Ferrera. Secondo Roberto Alessi, la showgirl non poteva non essere a conoscenza della relazione che legava il calciatore a Lara. Il giornalista ha trovato, in particolare, indelicato la maniera in cui Manuela Ferrera ha fatto emergere la liason con Higuain. La soubrette bresciana ha continuato a difendersi affermando che nel momento in cui avevano una storia, ovvero cinque anni fa, Lara non era ancora presente nella vita del giocatore, oppure lo stesso Higuain era un bugiardo. La showgirl ha proseguito portando alla luce altri dettagli sul 'Pipita'.

"In casa non si allenava. Era nella fase in cui era abbacchiato", ha dichiarato Manuela a Tiki Taka. Continuando il discorso, Ferrera ha detto che Higuain indossava dei boxer giallo ocra e di essersi visti una volta a casa sua e, successivamente, in albergo.

Manuela Ferrera non ha paura della reazione di Gonzalo Higuain

Su una possibile denuncia o diffida da parte di Gonzalo Higuain, Manuela Ferrera si è definita serena.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La soubrette ha sottolineato di non essere stata offensiva nei riguardi del calciatore ma ha soltanto descritto il tipo di persona che era prima. La showgirl ha proseguito affermando che probabilmente ora il giocatore ha messo la testa a posto. Gonzalo Higuain, attualmente, sta giocando nell'Inter Miami, squadra americana. Nella compagine che milita nella MLS, l'attaccante argentino ha segnato, sin qui, una rete.

Inoltre la bella bresciana ha affermato di essere un'ammiratrice di Walter Zenga, tanto che da ragazza, nella sua cameretta aveva un poster dell'ex portiere di Inter e Italia. "È rimasto un bell'uomo", ha dichiarato la showgirl.