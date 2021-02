La "missione" di Barbara De Santi, è andata a buon fine: l'ex dama di U&D, infatti, si era proposta di andare ad indagare nel privato di Maurizio Guerci, il cavaliere che in tv era stato accusato di avere una relazione segreta. Con un paio di storie che ha pubblicato su instagram, la mantovana ha chiarito che l'ex di Gemma sarebbe single e questa notizia non può che farle piacere.

Le foto di Barbara con Maurizio, cavaliere di U&D Over

Anche se non partecipa più a U&D da qualche tempo, Barbara De Santi ha trovato il modo per far parlare di sé. Domenica 21 febbraio, infatti, la maestra ha usato i social network per condividere con i suoi oltre 100milla follower la "missione" che si era ripromessa di intraprendere per amore di verità.

Da quando in televisione si è ipotizzato un legame sentimentale segreto di Maurizio Guerci, l'ex dama si è proposta per cercare di capire quanto di vero ci sia dietro a questa voce, perciò si è recata in una paese vicino a quello dove vive l'ex fiamma di Gemma.

La mantovana è andata a pranzo a Bagnolo San Vito, dove vive il 50enne, e lì ha iniziato a fare domande e a cercare un confronto con l'ormai ex protagonista del Trono Over. Si ricorda, infatti, che l'uomo che Galgani ha frequentato per un paio di mesi, ha lasciato il dating-show per motivi di lavoro che gli impediscono di prendere parte alle due registrazioni settimanali agli studi Elios di Roma.

I chiarimenti di Barbara sull'ex protagonista di U&D

Tra le tante instagram storie che ha pubblicato ieri Barbara, due in particolare hanno colpito gli appassionati di Gossip ma anche i fan di U&D.

In un primo momento, la maestra si è limitata a scrivere "finalmente" sotto ad una foto che la ritraeva accanto a Maurizio e ad altre persone: in questo scatto di gruppo, i due volti del Trono Over erano lontani ma sorridenti.

Poche ore dopo, però, De Santi ha gettato benzina sul fuoco postato un'altra immagine dove la si vede vicina e addirittura abbracciata a Guerci.

La didascalia che l'ex dama ha scelto per questa nuova fotografia, recita: "Vi confermo che, per mia fortuna, Maurizio è single... issimo".

Leggendo le parole con le quali la mantovana ha smentito le chiacchiere che sono circolate di recente sul cavaliere, molti utenti hanno colto una possibile frecciatina a Gemma, la donna che Guerci ha frequentato fino a poco prima di Natale anche in modo passionale.

L'astio storico tra Gemma e Barbara, dame di U&D

Quando Barbara ha precisato su Instagram "per mia fortuna Maurizio è single", è come se avesse voluto lasciar trasparire un certo interesse nei confronti del cavaliere che per mesi è stato accanto a Gemma. Oltre a confermare la versione che Guerci ha sempre fornito in tv sulla sua vita privata (ovvero che non aveva nessuna storia d'amore segreta lontano dalle telecamere), De Santi pare abbia voluto stuzzicare Galgani a distanza.

Chi segue da anni il dating-show, saprà benissimo che tra le due storiche dame del Trono Over non c'è mai stata molta simpatia: quando la mantovana faceva parte del parterre femminile, tra lei e la 71enne c'erano spesso scontri verbali e accuse di falsità reciproche.

Da quando Barbara ha lasciato la trasmissione (a causa del lockdown di marzo e aprile che le ha impedito di spostarsi dalla sua regione per andare a registrare le puntate a Roma), per Gemma le cose sono un po' migliorate.

La maestra, però, ha spesso punzecchiato la storica rivale o tramite i social oppure nelle interviste che ha rilasciato ai giornali, commentando in modo polemico le conoscenze che la torinese ha portato avanti da quando lei è andata via, come quella con il 50enne Maurizio Guerci.