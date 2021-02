Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che ci saranno ancora intrighi e manipolazioni che riguarderanno alcuni protagonisti della soap opera. Steffy, fidanzata ufficialmente con il dottor Finn, ha trascorso una notte di passione con il suo ex marito Liam ed è rimasta incinta. Non sapendo chi fosse il papà del bambino che porta in grembo, la figlia di Ridge ha dovuto fare un test di paternità per scoprire l'identità del padre del futuro nascituro. Nelle puntate americane di Beautiful, che andranno in onda nell'ultima settimana di febbraio, Thomas chiederà al suo amico Vinny di modificare il risultato del DNA del figlio di Steffy e il bambino risulterà figlio di Liam.

Hope e Forrester saranno sconvolte quando apprenderanno che Finn non è il padre del secondogenito di Steffy.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas fa cambiare l'esito del DNA del figlio di Steffy

L'account ufficiale dell'emittente americana della soap opera ha condiviso un video sul suo account Instagram, in merito alle prossime puntate di Beautiful che verranno trasmesse negli Stati Uniti nell'ultima settimana di febbraio. In base al filmato pubblicato dalla CBS ci sarà un colpo di scena nel risultato del test di paternità di Steffy. Dopo aver saputo che Liam è il papà anche del secondo bambino di Forrester, si scoprirà che in realtà, l'esito dell'esame è stato manipolato a causa di Thomas.

Thomas chiede a Vinny di far risultare di Liam il figlio di Steffy

Attraverso il breve filmato pubblicato sui social, si scoprirà che le manipolazioni di Thomas, ancora ossessionato da Hope, non termineranno, al punto che lo stilista della Forrester chiederà al suo amico Vinny di fare qualsiasi cosa sia necessaria per far risultare Liam come padre del bambino che porta in grembo sua sorella.

Le anticipazioni americane di Beautiful, infatti, indicano che il nipote di Ridge Forrester risulterà uno Spencer.

Il dolore di Hope e Steffy per la paternità del futuro nascituro

Le vite sentimentali delle giovani protagoniste di Beautiful verranno sconvolte dall'identità del papà del futuro nasciuturo. Le due coppie formate da Steffy e Finn e Liam ed Hope, si recheranno in clinica, per sapere chi è il padre biologico del secondogenito di Forrester.

La ginecologa Campbell darà la notizia ai quattro ragazzi, affermando che il papà del futuro nascituro non è il dottor Finn. Hope sarà disperata quando scoprirà che il suo compagno Liam diventerà padre anche del secondo figlio dalla sua ex moglie, sarà talmente turbata che staccherà la sua mano da quella del compagno, mentre Steffy sarà sconvolta all'idea di non avere un figlio dal suo fidanzato ufficiale.