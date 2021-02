Tra le varie storie che sono state raccontate nel corso della puntata di C'è posta per te in onda sabato 6 febbraio su Canale 5, c'è quella di Giovanna che ha chiesto aiuto alla trasmissione per recuperare il rapporto con suo padre, che l'ha abbandonata 30 anni prima. La ragazza ha raccontato a De Filippi di non sapere nulla di suo padre, dato che lui è andato via quando lei aveva solo un anno. Ecco perché ha chiesto di poterlo rivedere e fargli così delle domande ma, nel momento in cui l'uomo ha iniziato a fornire la sua versione dei fatti, Giovanna si è quasi pentita della scelta che aveva fatto al punto che è stata lei a decidere se aprire o meno la busta.

Giovanna cerca il papà a C'è posta per te

Nel dettaglio, Giovanna ha raccontato di essere stata abbandonata dal padre che per tutti questi anni ha fatto perdere le sue tracce e non l'avrebbe mai cercata.

"La mia paura più grande è che non si ricordi di me" ha ammesso Giovanna in studio a C'è posta per te e poi nel momento in cui ha rivisto l'uomo, ha dichiarato di non poter dire di essere sua figlia, dato che per tutti questi anni lui non c'è mai stato e non ha mai partecipato alle sue gioie e ai suoi dolori.

A primo impatto Luigi sembra essere mortificato per questa situazione, poi però ha cominciato a raccontare la sua versione dei fatti, puntando il dito contro la mamma di Giovanna, quasi come se volesse scaricare le sue colpe.

Il papà di Giovanna scarica le colpe

"Aveva quattro mesi quando sua madre la portò via da me" ha ammesso l'uomo nello studio di C'è posta per te, aggiungendo che per tutti questi anni ha sempre pensato che Giovanna vivesse a Stoccarda, ignorando il fatto che sua figlia fosse a pochi chilometri di distanza da lui.

La confusione di questo padre ha pervaso tutto il racconto della storia raccontata in trasmissione: Luigi ha poi svelato di aver avuto altri due figli in seguito e, con uno di questi, ha recuperato il rapporto da circa dieci anni dopo un lungo periodo di silenzio.

Tornando al suo rapporto con Giovanna, Luigi ha ribadito più volte di non avere tutte le colpe per questo abbandono e oltre alle critiche mosse nei confronti della mamma di sua figlia, ha punzecchiato anche la nonna materna.

Giovanna quasi si pente di aver cercato suo papà a C'è posta per te

Parole che non sono piaciute a Giovanna, la quale a un certo punto si è quasi pentita di aver cercato suo papà e non era più pronta lei ad aprire la busta.

Immediato l'intervento di De Filippi che ha cercato di far ragionare la ragazza, la quale alla fine ha accettato di togliere la busta a patto che suo papà la smettesse di parlare male di sua mamma e della nonna.

Dunque nella trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi c'è stata un rovescio della medaglia dato che il mittente della posta ha avuto dubbi sull'aprire o meno la busta, nonostante fosse stata lei a chiedere aiuto a C'è posta per te.