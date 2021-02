La Serie TV Rai "Mina Settembre" sta riscuotendo un grande successo, raggiungendo uno share che ha superato i 6 milioni di telespettatori. In attesa della messa in onda del gran finale di stagione - che verrà trasmesso in prima serata domenica 14 febbraio alle ore 21:30 - l'attore Giorgio Pasotti, che interpreta il ruolo di Claudio, il marito fedifrago di Gelsomina Settembre, ha rilasciato un'intervista in esclusiva per Blasting News nella quale ha parlato del ruolo che ha interpretato nella fiction, ma anche di alcuni aneddoti che lo legano ai suoi colleghi.

L'attore bergamasco non ha anticipato ai fan come andrà a finire la sua "missione" di riconquistare il cuore di sua moglie Mina, ma ha fatto intendere che negli episodi imminenti ci saranno delle sorprese.

Infine, Giorgio Pasotti ha auspicato che ci possa essere una seconda stagione della serie di Tiziana Aristarco, ispirata ai libri di Maurizio De Giovanni (per Einaudi).

L'intervista esclusiva a Giorgio Pasotti

È un grande onore intervistarla. Lei è un attore di grandissimo successo. Ha recitato in moltissimi film ed in diverse fiction molto note. C’è tra tutti i suoi lavori, uno che Le è rimasto particolarmente nel cuore?

"In realtà in ogni film che ho fatto mi sono impegnato molto per cercare di dare quel "quid in più". Allo stesso tempo, però, ho preso qualcosa da tutti i personaggi che ho interpretato. Se proprio devo scegliere fra tutti i miei lavori, quello che mi è rimasto più a cuore, diciamo che forse è il più importante o quello che ricordo meglio, è stato il ruolo che ho portato sulla scena nel mio primo film "I Piccoli Maestri ", diretto da Daniele Luchetti.

Questo ruolo mi ha permesso di conoscere l’importanza di fare questo lavoro."

La vediamo attualmente come protagonista, accanto a Serena Rossi, nella seguitissima fiction “ Mina Settembre”. Ci può svelare tre pregi della sua collega Serena Rossi?

"Professionalità, umiltà e altruismo. Questi sono i tre pregi di Serena Rossi".

Lei in “Mina Settembre” interpreta il ruolo di Claudio, magistrato e marito della frizzante Mina.

È stato difficile interpretare questo ruolo? Le somiglia ? Quali sono, secondo Lei, i pregi ed i difetti di Claudio?

"In realtà Claudio è un personaggio molto lontano da me. Siamo molto distanti anche se lui è un personaggio che per la sua professionalità e per la sicurezza dei sentimenti che prova verso una donna, è una persona che stimo. Sicuramente mi può insegnare qualcosa, anche se tuttavia la lontananza con il personaggio di Claudio è abissale, proprio perché io non ho per natura quella capacità di inseguire nonostante tutto e nonostante le "porte e le botte prese".

Claudio insegue appunto con caparbietà l’ideale del sentimento che prova."

Se avesse potuto interpretare un altro ruolo all’interno della fiction, quale Le sarebbe piaciuto impersonare?

"In realtà nessuno, anzi, non è stato facile nemmeno accettare di interpretare il personaggio di Claudio. All'inizio, infatti, non ero affatto sicuro di voler far parte del cast di "Mina Settembre" e di interpretare questo personaggio, poichè questa era una fiction tutta ambientata a Napoli e con tutti attori napoletani. Per questi motivi, avevo paura che il personaggio di Claudio venisse relegato a una sorta di macchietta e che lui fosse pretestuoso per raccontare un triangolo amoroso. Però l’insistenza di Paola Lucisano ha fatto sì che io mi convincessi e così alla fine ho accettato.

Oggi però devo dire, con molta franchezza , che l’insistenza della produttrice è servita. Lei ha avuto sicuramente ragione."

Se per un attimo Lei fosse uno spettatore e quindi dall’altra parte dello schermo e fosse un fan della fiction, per chi farebbe il tifo? Per l’ex marito di Mina, ovvero Claudio, o per Domenico ?

"Beh domanda difficile, non saprei rispondere. Devo dire che entrambi i personaggi si meriterebbero l’amore di Mina, anche se per come sono partiti, secondo me, forse Claudio è quello che alla fine mi somiglia meno, ma che forse il premio del sentimento di Mina lo merita più di Domenico."

Tra Claudio e Mimmo è nata una rivalità. Abbiamo visto Claudio cercare in tutti i modi di far ingelosire il suo rivale. Ci può dire cosa pensa Claudio di lui?

"Sono due personaggi agli antipodi e per questo ci sono caratteristiche che amo di Claudio , ma allo stesso tempo altrettante che ammiro in Domenico. Sono due personaggi molto diversi, ma uniti nel destino di conquistare un amore a cui credono fermamente. In questo li ammiro molto."

Se Lei oggi fosse al posto di Claudio, si comporterebbe in maniera diversa rispetto al suo personaggio?

"Assolutamente sì, per cui sarebbe difficile riconquistare questo amore. Viceversa Claudio, se fosse come me possiamo dire che sarebbe "spacciato". Meno male però che Claudio è Claudio..."

Tra Lei e i suoi colleghi, fuori dal set, è nata una bella e sincera amicizia. Vi è capitato di sentirvi e commentare insieme la messa in onda degli episodi di Mina Settembre ?

"Certamente. Ogni lunedì mattina la Produttrice Paola Lucisano, mi chiama per rendermi partecipe dei dati conquistati da "Mina Settembre". Sono contento di condividere con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, che conosco da tanto tempo, questa fortunata serie a cui abbiamo dato tanto e che però ci sta restituendo anche moltissima fortuna."

Il grande successo di 'Mina Settembre'

Le è piaciuta la trama della fiction? Se avesse potuto, lei avrebbe cambiato qualcosa ?

"Sì, mi è piaciuta moltissimo fin da subito, a dir la verità sin dalla prima lettura dei copioni. No, non avrei cambiato nulla e anzi spero che se ci sarà una seconda serie vengano mantenute quelle premesse che la prima serie ha abbondantemente mantenuto."

C’è stata una scena che Le è risultata difficile da girare?

Al contrario, quale è stata la più divertente?

"No, non ci sono state scene particolarmente difficili. Invece, posso dire che molto divertenti sono stati i siparietti con il migliore amico di Claudio, Paolo, che nella vita reale è il marito di Serena Rossi. Sto parlando dell'attore Davide Devenuto. Per questo motivo, trovarmi a chiedere consiglio su come conquistare Mina Settembre al suo stesso marito è stato alquanto esilarante."

Ci sarà la seconda stagione , proprio alla luce del grande successo ottenuto?

"Tutti quanti lo vorremmo. Dipende da quanto lo vogliono gli spettatori!"

Domenica andrà in onda l’ultima puntata di “Mina Settembre”. Ci può anticipare qualcosa?

"Assolutamente no, non posso anticipare nulla.

Quello che posso dire è che sarà una sorpresa nella sorpresa."

I progetti futuri di Giorgio Pasotti

Attualmente è impegnato in qualche nuovo progetto lavorativo?

"Sì, sono impegnato in molti altri progetti, soprattutto in ambito teatrale essendo diventato il direttore artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo. Tra poco, inoltre, inizierò a girare una nuova serie, sempre per Rai 1. In estate, invece, spero di poter iniziare a girare, finalmente, il mio terzo film per il cinema da regista."