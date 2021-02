Nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda il 4 febbraio, Giancarlo Gallucci ha chiesto pubblicamente scusa ad Aurora dopo la discussione avuta precedentemente. La dama non era in studio ma ha voluto dire la sua sui social subito dopo la messa in onda della puntata. Aurora non ha preso bene le scuse del suo ex corteggiatore e di tutto l'accanimento contro di lei, che ha definito 'Vergognoso'.

Aurora assente a U&D dopo le accuse di Giancarlo

Aurora Tropea non era però presente nello studio di Uomini e donne. La dama dopo, la violenta discussione di ieri e le aspre critiche ricevute, ha scelto di non apparire.

Nella puntata precedente, Giancarlo aveva sostenuto di essere in possesso di filmini piccanti della dama, salvo poi scoprire che in realtà aveva un solo video e peraltro non compromettente. Nonostante ciò la discussione si era animata, tanto da costringere Aurora a lasciare lo studio in lacrime.

U&D, Giancarlo chiede scusa ad Aurora: 'Sono andato oltre'

Ciò che è avvenuto nella puntata di U&D del 3 febbraio ha visto un accanimento contro Aurora. Nessuno in studio ha preso le sue difese, nonostante si sia scoperto che non vi erano in realtà i filmini osé di cui aveva parlato Giancarlo. Un atteggiamento quello tenuto da tutti i partecipanti a Uomini e donne che non è piaciuto al pubblico da casa.Nella puntata del 4 febbraio, Giancarlo ha chiesto pubblicamente scusa ad Aurora e alla madre di lei.

Probabilmente il cavaliere ha avuto modo di pensare a mente fredda a quanto successo il giorno prima e di conseguenza non solo si è scusato, ma ha ammesso di essere andato oltre con le parole.

Giancarlo chiede scusa per il comportamento avuto nella scorsa puntata... #UominieDonne pic.twitter.com/xAw5wEfJ1n — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 4, 2021

Aurora interviene su Ig dopo la puntata di U&D: 'Vergognoso'

Le scuse di Giancarlo, arrivate nella puntata di Uomini e donne sembrano non aver sortito l'effetto sperato.

Aurora infatti, dopo la messa in onda della puntata, è intervenuta su Instagram per commentare quanto appena visto in tv. La dama non sembra aver reagito bene dato che ha scritto: "Mio nonno diceva: peggio la toppa del buco...Vergognoso!". Giancarlo, chiedendo scusa, voleva in qualche modo rimediare ma sembra che la situazione sia peggiorata. Anche oggi, nonostante Aurora non fosse presente, si è continuato a parlare di lei.

Lite Aurora-Giancarlo: il pubblico di U&D insorge

Lo spettacolo andato in onda su Canale 5 non è piaciuto granché al pubblico che ritiene vi sia un accanimento contro Aurora. In particolare, Gianni e Armando sembrano convinti che le critiche che ricevono sui social siano opera dei seguaci di Aurora e, per questo, la attaccano in continuazione. La realtà potrebbe essere diversa, visto che su Twitter gran parte degli utenti sembra essere compatto contro Incarnato e Sperti. Anche Maria De Filippi è entrata nel mirino degli utenti e di Selvaggia Lucarelli, la quale l'ha criticata per aver permesso di mandare in onda uno spettacolo così vergognoso.