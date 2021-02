Mercoledì 10 febbraio, il tronista Davide Donadei ha finalmente fatto la sua scelta e svelato per chi batte il suo cuore. La ragazza scelta è Chiara Rabbi. Ventitrè anni, le mancano pochi esami per conseguire la laurea in Servizio Sociale. Sotto la consueta cascata di petali rossi e un lento romantico i due si sono baciati e abbracciati tra la felicità dei presenti in studio. Lacrime e delusione invece per la diciannovenne Beatrice Buonocore. Subito dopo la scelta, Davide ha espresso tutta la sua gioia e felicità per aver chiuso in bellezza il lungo percorso nella nota trasmissione dedicata ai sentimenti.

Il ragazzo pugliese ha riversato le sue emozioni nel primo messaggio scritto sui social da neo fidanzato. La dedica è arrivata a poche ore dalla messa in onda della scelta registrata qualche giorno fa.

La bellissima dedica di Davide Donadei dopo aver scelto la ventitreenne Chiara Rabbi

Davide Donadei nelle scorse ore ha postato sul suo profilo Instagram il primo scatto di coppia. Sotto la foto che lo ritrae insieme alla neo fidanzata Chiara Rabbi, il ragazzo ha scritto una bellissima dedica. Parole molto sentite in cui ha lasciato trasparire tutta la sua gioia e felicità. Davide Donadei ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno creduto in lui. Il ragazzo ha dichiarato che qualche mese fa, se qualcuno gli avesse detto che un giorno avrebbe postato una foto di coppia, non ci avrebbe creduto, eppure è successo.

Ha poi espresso il suo concetto di felicità aggiungendo che in molti dicono che la felicità sia solo un attimo, da prendere al volo quando passa. Per lui invece è un insieme di molti attimi che fanno battere il cuore più veloce. Davide ha dichiarato di essere felice e ha aggiunto : "Ho il cuore che batte a tremila".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Felicità e tanta emozione per l'ex tronista di Uomini e Donne Davide

Nella lunga dedica social l'ex tronista Davide Donadei ha scritto che ci tiene molto a ringraziare tutti e piano piano riuscirà a farlo. Ha poi aggiunto che in questo percorso ha dato tutto se stesso, ci ha creduto come non ci aveva mai creduto prima nella sua vita, e non riuscirà mai a ringraziare abbastanza Uomini e donne.

Poi, ha aggiunto sempre nel lungo messaggio postato sui social, che lui e Chiara porteranno tutti nella loro semplicità di ogni giorno. "Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti", ha concluso un emozionatissimo Davide Donadei. Dunque, dopo diversi mesi di permanenza all'interno del noto programma dedicato all'amore, il giovane pugliese ha trovato l'amore. Che aggiungere ancora dopo le eloquenti parole dell'ex tronista, se non il noto proverbio: "Se son rose fioriranno".