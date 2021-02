Gemma Galgani, la dama più famosa di Uomini e donne, è tornata a parlare del suo ex storico Giorgio Manetti, riservandogli parole non proprio lusinghiere, stanca delle critiche che l'ex cavaliere fiorentino le lancia sui vari settimanali. La dama lo definisce come una persona mediocre e priva di contenuti. Sul rapporto con Tina Cipollari invece, Gemma dichiara di non riuscire a capirla, nonostante si conoscano ormai da dieci anni.

U&D, Gemma su Giorgio Manetti: 'Persona mediocre'

Sul settimanale Nuovo, Gemma Galgani ha parlato delle ultime vicende sentimentali e, nonostante le ultime conoscenze non siano andate per il verso giusto, si è detta certa di poter trovare l'amore in questo 2021.

A un certo punto, il discorso si è spostato sul suo ex storico Giorgio Manetti. Il giornalista infatti, le ha fatto presente che l'ex cavaliere fiorentino, spesso e volentieri l'ha criticata e ha parlato male di lei. A questo punto, la dama torinese ha colto la palla al balzo per rispondergli. Il suo giudizio su Giorgio è tutt'altro che lusinghiero, dato che lo ha definito come un uomo superficiale e "privo di contenuti", aggiungendo: "Al di là del suo aspetto così solare rimane una persona mediocre".

Uomini e donne, Gemma stanca degli attacchi di Tina

Gemma sembra essere stanca di dover parlare del suo ex Manetti, con il quale non ha più rapporti da anni e a tal proposito ha dichiarato: "Gradirei classe il silenzio totale". La dama quindi, desidera mettere un punto definitivo su questa storia.

L'intervista si è poi concentrata sul rapporto tra Galgani e Tina Cipollari. L'opinionista le riserva critiche in ogni puntata di Uomini e donne e, a tal riguardo, la dama si è detta stanca del fatto che Tina continui ad attaccarla sull'età. Le due si conoscono da dieci anni ma, nonostante ciò, Gemma dichiara di non riuscire a capirla: "continua a essere un enorme punto interrogativo per me".

Gemma sicura di trovare l'amore a U&D: 'Qualcosa cambierà'

Gemma non ha fatto mistero di essere rimasta delusa dalle sue ultime conoscenze a Uomini e donne. Non ultima quella con Maurizio Guerci, accusato di frequentare un'altra donna al di fuori del programma. Attualmente il cavaliere ha deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi, lasciando forse l'amaro in bocca alla dama torinese, la quale ha poi iniziato a conoscere altri due cavalieri, Maurizio G.

e Maurizio il poeta. Niente da fare nemmeno con questi ultimi due. Il sospetto di Gemma è che i suoi corteggiatori giungano a U&D solo per ottenere visibilità e non perché realmente interessati a lei. Nonostante ciò, la dama non sembra scoraggiarsi e dichiara di essere certa che questo nuovo anno le porterà l'amore che tanto va cercando.