Gemma Galgani dopo più di dieci anni a Uomini e donne è sempre più convinta di riuscire a trovare il suo principe azzurro. Le recenti delusioni non l'hanno fatta desistere e nemmeno le critiche di Maria De Filippi che, in una delle ultime puntate, l'aveva definita ''un pollo''. A proposito della conduttrice, in una recente intervista, Gemma ha dichiarato: ''Lei mi invita sempre a riflettere''.

Gemma grata a Maria De Filippi: ''Mi riporta con i piedi per terra''

In una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5 Maria De Filippi aveva ripreso Gemma Galgani, rea di farsi abbindolare da uomini che fingono interesse per lei solo per stare al centro dello studio di Uomini e donne.

In quell'occasione, la conduttrice le aveva dato della ''polla''. In riferimento a quell'episodio, Gemma sulle pagine del settimanale Nuovo TV ha dichiarato di essere grata a Maria in quanto, con le sue parole, cerca sempre di farla riflettere e di aprirle gli occhi: "Mi riporta con i piedi per terra". Nessun rancore dunque da parte della dama torinese, anzi. Gemma è convinta che il termine utilizzato in quella circostanza da Maria era solo per invitarla a riflettere su quanto stava accadendo in studio con Maurizio.

Uomini e donne, Gemma su Tina: 'È più agguerrita che mai'

Di tutt'altro tenore invece il giudizio su Tina Cipollari. La dama torinese si sente sempre attaccata dall'opinionista, in particolare riguardo all'età. Sul settimanale, Gemma ha sostenuto come Tina non sia mai neutrale quando parla di lei, aggiungendo: "È più agguerrita che mai".

Nonostante gli attacchi, la dama ha tutte le intenzioni di andare avanti per la sua strada. Nonostante le recenti delusioni che l'hanno fatto soffrire, Gemna continua a ricercare l'amore a Uomini e donne. Maurizio Guerci è ormai un ricordo, visto anche che il cavaliere ha recentemente abbandonato il programma.

Gemma Galgani certa di trovare il vero amore a U&D: 'Qualcosa cambierà'

Anche con Maurizio P le cose non hanno funzionato, tantomeno con l'altro Maurizio, che ha preferito portare avanti la conoscenza con Maria Tona. L'ultimo periodo non sembra essere molto fortunato per Gemma Galgani. Da più di dieci anni, la dama cerca il suo principe azzurro nel dating show di Maria De Filippi e sino ad ora, Giorgio Manetti a parte, non sembra essere riuscita a costruire nulla di duraturo con nessun cavaliere.

La dama però è ottimista e durante l'intervista rassicura i sui fan, certa di poter trovare a breve l'uomo che le possa far vivere emozioni vere e sincere: "Credetemi ne sono certa" ha dichiarato Galgani, "Qualcosa cambierà".