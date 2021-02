Cambio programmazione per la soap opera Un posto al sole nella giornata di oggi, mercoledì 17 febbraio. Le anticipazioni ufficiali rivelano che per lasciare spazio all'informazione politica, la serie di Rai 3 non andrà in onda nel consueto slot orario che va dalle 20:45 alle 21:15 circa, ma anticiperà l'inizio subito dopo la striscia quotidiana del programma Blob, così da poter dare la linea a Rai Parlamento in attesa della messa in onda del nuovo appuntamento con Chi l'ha visto condotto da Federica Sciarelli.

La puntata di Un posto al sole del 17 febbraio cambia orario d'inizio

Nel dettaglio, la programmazione di Rai 3 per la giornata di oggi 17 febbraio, prevede che alle ore 20:10 vada in onda la nuova puntata di Un posto al sole in prima visione assoluta.

Successivamente, alle 20:45, la linea passerà allo speciale di Rai Parlamento che seguirà in diretta le dichiarazioni di voti dei gruppi parlamentari successive alla replica del Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Un appuntamento speciale che farà così slittare l'appuntamento quotidiano con la seguitissima soap opera di Rai 3 che, tutte le serie, appassiona una media di quasi 2 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 7 e l'8% circa.

La soap Un posto al sole anticipa la messa in onda per lasciare spazio alla politica

Un cambio programmazione che farà saltare l'appuntamento con la trasmissione Che Succede condotta da Geppi Cucciari.

Tuttavia per chi non potesse seguire il nuovo episodio di Un posto al sole in questa nuova fascia oraria su Rai 3, potrà rivederlo in replica streaming online, accedendo al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'app omonima per tablet e cellulari.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere tutti gli episodi della soap che sono stati trasmessi nel corso delle ultime settimane, compreso quello di questa sera che andrà in onda in un orario diverso rispetto a quello tradizionale.

Le anticipazioni di Un posto al sole del 17 febbraio

Ma cosa succederà in questo nuovo appuntamento di Un posto al sole del 17 febbraio?

Le anticipazioni sulla trama rivelano che per Giulia arriverà il momento della verità: la donna, infatti, scoprirà che Thea le ha mentito.

Michele, invece, si sentirà sempre più estraneo alla nuova linea editoriale voluta da Chiara per il palinsesto della radio. Una situazione che diventerà sempre più difficile da gestire per Michele, complici anche i continui dissidi che ci sono in famiglia con sua moglie Silvia.

E poi ancora la trama di questa nuova puntata di Un posto al sole rivelano che la proposta di Alberto ha spiazzato Clara e non si esclude che questo gesto possa riportare di nuovo il sereno tra i due.