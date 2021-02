Continua l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate, in onda dal 15 al 19 febbraio 2021, rivelano che ci saranno dei colpi di scena. In particolar modo, Roberto Ferri sarà in difficoltà a causa di un incidente che avverrà ai Cantieri. Alberto Palladini invece farà una proposta a Clara (Imma Pirone), mentre Samuel avrà modo di fare una scoperta grazie a Vittorio Del Bue e Patrizio Giordano. Infine Thea deciderà di raccontare la verità a Giulia riguardo la vicenda che vede interessato suo fratello Emil.

Un posto al sole: puntate settimanali dal 15 al 19 febbraio

Nel dettaglio, Alberto comincerà ad avere paura che qualcuno possa metterlo in difficoltà con Clara dopo che è stato visto in compagnia di Barbara Filangieri. La fidanzata di Palladini resterà sconvolta quando scoprirà la verità dei fatti, tanto che deciderà di ribellarsi. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio rivelano che Alberto, per correre ai ripari, sorprenderà la mamma di suo figlio con una proposta del tutto inaspettata. Nel frattempo Vittorio e Patrizio decideranno di passare al contrattacco con Samuel, in quanto saranno stanchi di sentire il suono rumoroso che produce con la sua chitarra. Successivamente il barista di Caffè Vulcano avrà modo di fare una scoperta all'interno del suo appartamento grazie allo scherzo organizzato dal giovane Del Bue e Giordano.

Diego invece avrà la sua prima riunione con Giuseppe nel laboratorio presepiale, dove ci saranno anche Ornella Bruni e Raffaele a fargli da supervisori.

Incidente ai Cantieri

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino a venerdì 19 febbraio 2021 rivelano che gli operai dei Cantieri continueranno la loro protesta per non aver ricevuto il bonus: in questa occasione nella ditta nautica ci sarà un incidente che metterà Roberto in seria difficoltà.

Nel frattempo Michele (Alberto Rossi) si sentirà sempre più estraneo alla nuova linea editoriale che Chiara ha inserito in radio. In seguito, il marito di Silvia sarà costretto a prendere una decisione importante dopo aver ricevuto una proposta da parte dalla giovane Petrone. Thea, invece, oltre a confessare a Giulia di aver detto una bugia per procurare un alibi a Emil, chiederà a Niko Poggi di non abbandonare suo fratello proprio adesso che è stato arresto.

Intanto Bianca Boschi scoprirà di avere una sensibilità ecologista, tanto che obbligherà suo padre e Renato a fare la raccolta differenziata. Per finire, Franco cercherà di scoprire cosa sta nascondendo Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) dopo aver notato che è molto sfuggente.