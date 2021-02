Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole in onda prossimamente in tv rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi riguardanti il rapporto tra Ursula e Genoveva. Le due, infatti, da alleate diventeranno nemiche giurate e arriverà il punto in cui la Salmeron deciderà di sbarazzarsi di colei che ormai non gioca più a suo favore. Così, metterà a punto un nuovo piano diabolico e spietato, assieme al suo alleato Santiago e deciderà di fare fuori definitivamente Ursula.

Ursula rinchiusa in monastero: anticipazioni Una Vita, trame spagnole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che Ursula dopo tanti anni trascorsi al fianco di Genoveva, commettendo i più spietati e crudeli gesti nei confronti di svariate persone, deciderà di cambiare radicalmente vita e di voltare così pagina.

Avendo capito di non essere più al sicuro al fianco di Genoveva e di non potersi fidare di lei, Ursula deciderà di rinchiudersi in un monastero dove prenderà i voti, diventando suora. In questo modo, quindi, penserà di espirare i suoi peccati e di ritrovare un po' di pace e serenità dopo anni di intrighi e spietatezze.

La resa dei conti tra Ursula e Genoveva

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che, pentita per le sue azioni, l'ex istitutrice deciderà di instillare un dubbio nella mente di Felipe dopo che Genoveva gli comunicherà di essere in dolce attesa e che quel bambino è proprio figlio suo.

Ursula, però, sa benissimo che Genoveva sta soltanto ingannando per l'ennesima volta l'avvocato di Acacias, dato che quel bambino in realtà è figlio di Santiago e così proverà a far aprire gli occhi a Felipe. Come se non bastasse, Ursula è anche a conoscenza del fatto che in realtà Santiago non è il vero marito di Marcia, così come ha fatto credere fino ad oggi, al punto da mandare all'aria il matrimonio tra l'ex domestica brasiliana e Felipe.

La morte di Ursula: le anticipazioni spagnole di Una Vita

Insomma Ursula conosce moltissimi segreti di Genoveva e potrebbe metterla nei guai da un momento all'altro. Le nuove anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che sarà anche questo il motivo per il quale Genoveva e Santiago decideranno di darle appuntamento in un bosco isolato e innevato, dove si compirà l'atroce delitto della donna.

Tra Genoveva e Ursula ci sarà un accesissimo scontro e, proprio nel momento in cui la Dicenta tirerà fuori un coltello per colpire la sua rivale, ecco che Santiago la colpirà alle spalle, ferendola mortalmente.

Per Ursula non ci sarà nulla da fare e così l'ex istitutrice di Acacias 38 morirà in quel bosco innevato ma non prima di aver maledetto per l'ultima volta la sua nemica.