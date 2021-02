Per Uomini e donne potrebbero esserci dei guai. L'ex dama Aurora Tropea avrebbe deciso di diffidare il dating show condotto da Maria De Filippi e il cavaliere Giancarlo Cellucci. L'accusa mossa dall'ex dama sarebbe quella di non avere cambiato argomento dopo le illazioni del cavaliere, in merito ad alcuni filmati privati della donna.

Il gesto dell'ex dama

Aurora Tropea sarebbe passata alle vie legali nei confronti di Uomini e Donne. L'ex dama dopo avere abbandonato il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi avrebbe definito diffamatorio quanto accaduto in puntata: "Da intrattenimento si è iniziato a parlare di reati".

Scendendo nel dettaglio, nella precedente puntata del dating show Giancarlo Cellucci aveva dichiarato di essere in possesso di alcuni filmati intimi dell'ex frequentatrice del programma. A quel punto la diretta interessata aveva intimato il cavaliere a mostrarli per dimostrare la veridicità della sua tesi. L'accusa nei confronti del programma sarebbe quella che Maria De Filippi non avrebbe preso in mano le redini di Uomini e Donne: anziché invitare Gianni Sperti e Tina Cipollari a restare in silenzio sulla vicenda, non avrebbe fatto nulla per fermarli.

Sebbene la diretta interessata abbia più volte dichiarato l'inesistenza di certe clip, Aurora avrebbe ritenuto che ormai c'era stato un danno d'immagine. Dunque, nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne il nome dell'ex dama potrebbe non essere più menzionato all'interno del programma Mediaset.

Giancarlo si difende dalle accuse

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, il cavaliere Giancarlo Cellucci ha spiegato la sua versione dei fatti. Il diretto interessato ha ammesso che la situazione in puntata, riguardo i presunti video intimi su Tropea, sia degenerata. Tuttavia, il cavaliere ha ammesso: "Non ho nulla da rimproverarmi". Giancarlo ha spiegato di essere un uomo onesto, per questo si era sentito in dovere di riportare alcuni fatti all'interno del dating show di Canale 5.

Dopo la puntata del 3 febbraio, Aurora Tropea ha scelto di abbandonare Uomini e Donne. Sull'episodio era arrivato anche il commento di Selvaggia Lucarelli. La giornalista senza peli sulla lingua ha criticato sia il programma che la conduttrice, colpevole di non avere mosso un dito. Anche sui social il caso legato all'ex dama ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico.

La maggior parte dei telespettatori hanno criticato l'atteggiamento del cavaliere e si sono schierati dalla parte di Tropea. Secondo alcuni Giancarlo, anche se avesse avuto ragione, sarebbe poi passato dalla parte del torto.