Barbara D'Urso è sicuramente una delle migliori conduttrici italiane, al timone di ben tre programmi sulle reti Mediaset al momento. In questa intervista rilasciata a Blasting News parla proprio di come è iniziata la sua avventura nel mondo dello spettacolo e molti aneddoti sulla sua lunghissima carriera.

L'intervista

Ciao Barbara, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

Una delle mie più grandi passioni è sicuramente la danza classica che coltivo dall'età di cinque anni. Ma per spaziare, pratico anche il pilates e da quasi un anno la kick boxe. Poi, prima della chiusura dei teatri a causa della pandemia, amavo andare a vedere i musical.

La tua carriera nel mondo della televisione è iniziata a fine anni settanta, debuttando come showgirl su TeleMilano 58: cosa ti ha spinto a voler entrare nel mondo dello spettacolo?

A TeleMilano, l'antenata di Mediaset, facevo una trasmissione con Diego Abatantuono e Massimo Boldi che si chiamava 'Goal', tutte le sere in diretta. Dai diciannove anni, per qualche favorevole congiunzione astrale, ho sempre lavorato. Dopo il secondo figlio, però, ho deciso di fermarmi e ricominciare poi è stato complicato. In quel periodo ho fatto la giornalista, lavoravo per King e Moda, diretti da Vittorio Corona. Facevo delle interviste molto divertenti. Poi ho interpretato la Dottoressa Giò che per tre anni è stato un grande successo, nel 2000 sono arrivata a Mediaset conducendo il 'Grande Fratello' e quest'anno sono vent'anni esatti che l'azienda mi ha blindata in esclusiva.

Qual è il programma che hai condotto che ti ha lasciato di più a livello personale e professionale?

Tutta l'avventura con Video News, perché insieme alla squadra di giornalisti abbiamo costruito modelli tv che non esistevano.

Al momento conduci 'Live-Non è la d'Urso', 'Pomeriggio Cinque' e 'Domenica Live' ottenendo ottimi ascolti; qual è secondo te il segreto del tuo successo?

In tutti questi anni di conduzione mi sono adattata al gusto del pubblico e, grazie a ciò, ho conquistato la mia porzione fedele di italiani, che per fortuna sono tanti. Avere di base due/tre milioni di persone che ti seguono sempre, qualunque cosa tu faccia, trovo sia un grande successo. Ogni volta quindi mi adeguo a ciò che loro vogliono e si aspettano, che so di preciso cos'è: ormai conosco bene il mio pubblico!

Qual è stata l'intervista più emozionante che hai svolto?

Quella con Marco Pannella, ma in generale le interviste con i politici mi piacciono tutte. Fu a me che per la prima volta Berlusconi dichiarò di voler scendere in campo. E fui sempre io a chiedergli se era fidanzato, e lui rispose annunciando il suo legame con Francesca Pascale.

C'è un programma attuale che ti piacerebbe condurre?

Direi che le mie giornate sono già abbastanza piene (ride).

Del tuo lavoro rifaresti tutto ciò che hai fatto o cambieresti qualcosa?

Non rinnego assolutamente nulla, anzi.

Sei molto attiva sui social, in particolare su Instagram; quanto tempo della tua giornata occupano i social?

Quando posso, condivido i miei allenamenti, le colazioni, le mie sedute di danza, svelo gli outfit pochi minuti prima della puntata.

Ma non solo. Durante il primo lockdown, sono diventati virali i video che ho postato, dove spiegavo come lavarsi le mani o dimostrato con l'uso della tempera che indossare i guanti è fondamentale. Addirittura, i Ministri e i virologi ospiti delle mie trasmissioni, mi hanno ringraziata. Un'altra cosa che faccio è leggere dopo la diretta di 'Live-Non è la d'Urso', quindi alle tre di notte, i tweet che mi divertono sempre da matti, alcuni li trovo geniali e meravigliosi.

Quali sono i tuoi progetti e obiettivi futuri?

L'unica cosa che voglio è portare successi all'azienda per cui lavoro, Mediaset. 'Live-Non è la d'Urso' si è imposta anche come trasmissione di informazione, tanti politici amano venire da me, ma non manca l'intrattenimento. Cinque ore di diretta la domenica sera, che piacciono molto e di cui sono orgogliosa.

Dopo le prime due puntate, i soliti che vivono per attaccarmi dicevano che avrei chiuso a breve, invece siamo già a 70 puntate e la strada è ancora meravigliosa!.

L'intervista è finita, e io ti rinnovo i miei più sinceri complimenti. Hai un saluto da fare ai tuoi fan e ai nostri lettori?

Amici di Blasting News, un abbraccio virtuale e ovviamente col cuore!.