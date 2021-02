Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alla coppia formata da Michele e Silvia. L'arresto di Emil avrebbe dovuto porre fine a questa vicenda, ma la situazione muterà, facendo precipitare rapidamente gli eventi. Le anticipazioni rivelano infatti che Stoian verrà scarcerato e questo inasprirà fortemente i rapporti tra Saviani e sua moglie. Inoltre, il giornalista prenderà una decisione che potrebbe mettere fine per sempre alla sua relazione. Nel frattempo le cose non andranno di certo meglio per Alberto e Clara. La ragazza, al settimo cielo per l'imminente matrimonio, si troverà costretta a fare i conti con l'ingombrante presenza di Barbara Filangieri.

A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda dal 22 al 26 febbraio, alle ore 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 febbraio: Michele indaga sull'aggressione

Dopo l'accorato appello di Thea (Marine Galstyan), Niko (Luca Turco) deciderà di impiegare tutte le sue risorse per far venire a galla la verità sull'aggressione ai danni di Silvia (Luisa Amatucci). Nel frattempo anche Michele (Alberto Rossi) sarà ansioso di scoprire se Emil Stoian (Sargis Galstyan) sia effettivamente colpevole e deciderà di compiere una sua indagine personale. Gli spoiler delle prossime puntate di Upas rivelano che l'uomo farà una una scoperta sorprendente in merito a questo caso, senza però specificare di cosa si tratti.

Un posto al sole, trame 22-26 febbraio: fine di un amore per Silvia e Michele

Michele, deciso a scoprire la verità su questa vicenda, deciderà di andare a parlare con l'ispettore Torre (Claudio Botosso), consapevole che il destino di Emil dipenda dalle dichiarazioni di Silvia. Le anticipazioni non si soffermano su questo dialogo in commissariato ma svelano che, in seguito a tale evento, Emil verrà scarcerato.

Risulta molto probabile che sia proprio l'intervento di Saviani a far si che l'uomo venga liberato, ma tale notizia non farà che aumentare la distanza tra Silvia e il marito. Purtroppo la situazione finirà per degenerare in fretta, al punto che Saviani prenderà una decisione molto sofferta che potrebbe mettere, per sempre, la parola fine alla sua storica relazione con la moglie.

Un posto al sole, spoiler febbraio: Clara felice per il matrimonio

Nei prossimi episodi di Upas, Clara (Imma Pirone) sarà entusiasta all'idea di coronare il suo sogno d'amore con Alberto (Maurizio Aiello). La donna inizierà a fantasticare sul suo matrimonio, ma uno sgradevole incontro la riporterà con i piedi per terra. Purtroppo, Barbara (Mariella Valentini) continuerà ad essere presente nella vita della coppia, mentre Clara vorrebbe dal compagno una presa di posizione netta, per tagliarla fuori dalle loro esistenze. Purtroppo, però, Palladini non sembrerà molto disposto ad assecondare le richieste della giovane compagna.