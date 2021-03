In Beautiful sarà guerra tra Brooke Logan, Quinn e Shauna. Nelle puntate in onda la prossima settimana infatti, la madre di Hope si infurierà nel momento in cui verrà a sapere del flirt tra Ridge e Shauna e non esiterà ad andare alla Villa chiedendo a Eric di cacciare Fulton e Quinn. L'ira di Brooke la porterà a prendere a ceffoni Shauna mentre Quinn, interverrà in difesa dell'amica prendendo a sua volta a schiaffi Logan. Hope invece, non avrà intenzione di perdonare Liam dopo il bacio con Steffy.

Beautiful, spoiler al 10 aprile: Hope non perdona Liam

Gli episodi di Beautiful in onda dal 4 al 10 aprile riserveranno molte sorprese ai fan della soap Tv americana.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che Steffy si sentirà in colpa per aver dato retta a Thomas e aver baciato Liam e vorrà dire la verità a Spencer. Il fratello però glielo impedirà. Hope intanto, sembrerà irremovibile e non avrà nessuna intenzione di perdonare Liam nonostante Brooke cerchi di farla ragionare. Alla Forrester Creations intanto, Steffy e Ridge diranno a Sally che i suoi bozzetti nn vanno bene e la giovane stilista cadrà nello sconforto, temendo di essere licenziata.

Beautiful, trame 4-10 aprile: Ridge confessa a Brooke di aver baciato Shauna

Nel corso dei nuovi appuntamenti di Beautiful, Quinn cercherà di convincere Wyatt che la donna giusta per lui è Flo. Anche Shauna sarà convinta che la figlia ami ancora Wyatt e la inviterà a non perdere la speranza di tornare insieme a lui, nonostante ora il ragazzo sia fidanzato con Sally.

Quinn riuscirà a convincere il figlio ad andare a trovare Flo, mentre le rispettive madri si augureranno che i due possano tornare insieme. Ridge invece, deciderà di essere sincero con Brooke e le confesserà di aver baciato Shauna. Logan andrà su tutte le furie e deciderà di andare alla Villa. Nel frattempo, Wyatt e Flo riceveranno un messaggio da Katie che chiederà loro di raggiungerla alla Spencer Pubblications.

Brooke chiede ad Eric di cacciare Shauna e Quinn, poi volano schiaffi

Brooke in preda all'ira, arriverà a Villa Forrester e chiederà a Eric di cacciare Shauna e Quinn. Quest'ultima ascolterà la conversazione tra Logan e il marito di nascosto e attenderà che Eric esca per andare in ufficio per affrontare la donna. Alla Spencer Pubblications nel frattempo, Bill, Will, Justin e Donna ascolteranno il discorso di Katie circa la gratitudine nei confronti di Flo.

Proprio in quell'istante entreranno la nipote e Wyatt e sarà così che tutti decideranno di ascoltare l'appello di Katie, perdonando di fatto Flo. Alla Villa intanto, Quinn si scontrerà con Brooke. Arriverà anche Shauna e l'atmosfera si surriscalderà parecchio, tanto che voleranno schiaffi tra le tre donne. In Beautiful, sarà guerra aperta tra Brooke, Shauna e Quinn. Come andrà a finire? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.