Il triangolo Wyatt, Sally e Flo riserverà molti colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful in onda negli Usa. Il giovane Spencer infatti, si riavvicinerà alla sua ex fidanzata e ciò metterà in crisi il suo rapporto già scricchiolante con Sally. Wyatt non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti per Flo, ritenendola la persona giusta per lui. Intanto, Spectra comincerà a mostrare i primi segni di stanchezza, preludio di una diagnosi medica che lascerà i fan a bocca aperta.

Beautiful, spoiler: Wyatt ama ancora Flo

Nonostante la proposta di matrimonio fatta da Wyatt a Sally, il figlio di Bill non avrà mai dimenticato Flo Fulton.

A distanza di qualche settimana dalla donazione del rene a Katie, la figlia di Shauna riuscirà ad ottenere il perdono da parte di Bill, Donna, Katie e Wyatt. Soprattutto quest'ultimo, vedrà la sua ex fidanzata sotto una luce diversa e non riuscirà a nascondere i sentimenti che prova ancora per lei. Wyatt, infatti, non avrà mai smesso di amare Flo, nonostante ora sia legato a Sally. Proprio di questo argomento i due si ritroveranno a parlare alla Spencer Pubblications.

Beautiful anticipazioni: Wyatt racconta a Flo i suoi dubbi su Sally

Nelle prossime puntate di Beautiful, Flo chiederà quindi a Wyatt come stiano andando le cose con Sally e il ragazzo le svelerà di essere rimasto turbato nel momento in cui la giovane Spectra, in un attimo di intimità, aveva pronunciato per sbaglio il nome di Liam..

Un campanello d'allarme per Wyatt che, da quel momento, aveva cominciato a nutrire dei dubbi sui sentimenti di Sally. Mentre Wyatt manifesterà queste sue perplessità a Flo, riceverà una telefonata proprio da Sally che lo inviterà a passare alla Forrester Creations. Qui la ragazza si farà trovare in lingerie. I due si baceranno, ma non si potrà fare a meno di notare il volto teso e pensieroso di Waytt.

Sally non è disposta a perdere Wyatt nelle prossime puntate di Beautiful

Proprio il figlio di Bill Spencer, resosi conto di non aver mai smesso di amare Flo e che la ragazza ricambia i suoi sentimenti, deciderà di troncare con Sally. Le cose però non saranno così semplici. Spectra, infatti, non rinuncerà così facilmente a Wyatt. Per questo, nel corso delle prossime settimane, i telespettatori di Beautiful assisteranno ad un triangolo amoroso che riserverà non pochi colpi di scena.

In tutto questo, non mancheranno le intromissioni di Quinn la quale, come noto, non ha mai fatto mistero di avere una preferenza per Flo Fulton. Dando uno sguardo al prosieguo di questa story line, si viene a sapere che Sally cercherà di tenere legato a sé Wyatt con l'inganno. Il tutto avrà inizio quando la stilista comincerà ad accusare degli strani malesseri e che la porteranno ad effettuare degli accertamenti medici. L'esito degli esami porterà con sé una clamoroso risvolto. per saperne di più si dovranno attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.