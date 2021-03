Continua la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:45. Negli episodi italiani della serie turca, trasmessi attualmente da Mediaset, i telespettatori stanno assistendo ad un graduale riavvicinamento tra Can e Sanem. Nei prossimi episodi un progetto di lavoro contribuirà a tenerli ancora più vicini. In particolare, le anticipazioni dal 5 al 9 aprile rivelano che i due protagonisti dovranno recarsi in città e durante il viaggio in auto Sanem confesserà a Can della sua "voce interiore", con la quale è solita intavolare delle vere e proprie discussioni.

Anticipazioni DayDreamer, episodi dal 5 al 9 aprile

Il team della Fikri Harika sarà impegnato in una campagna pubblicitaria importante. Negli episodi di DayDreamer - Le ali del sogno in onda dal 5 al 9 aprile il gruppo, sotto la direzione di Deren (Tuğçe Kumral), dovrà occuparsi della promozione delle creme di Sanem (Demet Özdemir). In qualità di responsabile della lavorazione dello spot pubblicitario, l'ex direttrice creativa dell'agenzia incaricherà la scrittrice di andare con Can (Can Yaman) in città ad acquistare i costumi necessari alla messinscena del promo. Stando alle anticipazioni, nel corso del viaggio in auto la giovane Aydin inizierà a conversare con la sua "voce nella testa". La protagonista approfitterà del momento e confesserà al fotografo di avere questa bizzarra abitudine di conversare con questa immaginaria voce interiore.

Deren diventa la protagonista dello spot: spoiler DayDreamer 5-9 aprile

Sempre le anticipazioni relative agli episodi di DayDreamer in onda dal 5 al 9 aprile rivelano che Can si preparerà ad iniziare la lavorazione dello spot pubblicitario per promuovere le creme di Sanem. Con il povero budget a disposizione, Divit deciderà di risparmiare sull'ingaggio della protagonista affidando il ruolo a Deren che, per l'occasione, dovrà interpretare Cleopatra.

Nel frattempo Emre (Birand Tunca), non essendo soddisfatto del suo lavoro, si licenzierà e convincerà Leyla (Öznur Serçeler) a fare lo stesso. Considerato il talento della moglie nel canto, l'idea dell'ex imprenditore sarà investire in una loro attività in campo musicale. Intanto Mevkibe (Özlem Tokaslan) si assenterà da casa per qualche tempo. La donna, infatti, andrà a Mugla per assistere il padre che si è fratturato una gamba.

L'assenza della moglie spingerà il depresso Nihat (Berat Yenilmez) a cercare consolazione nel cibo. La cattiva alimentazione e la notizia che la figlia Leyla e il marito non hanno più un lavoro finiranno per causare all'uomo un malore.

Yigit trama contro Sanem negli episodi di DayDreamer in onda da lunedì 5 a venerdì 9 aprile

Per Fikri Harika ci sarà un'altra opportunità di lavoro quando il Club della Vela affiderà al team un incarico. Tuttavia, per iniziare a lavorare sul nuovo progetto, sarà necessario rispondere ad un sondaggio. Il quesito sarà quello di fare una lista delle caratteristiche che dovrebbe avere il proprio partner ideale. Dopo aver risposto alla domanda, i risultati saranno stampati da CeyCey (Anil Celik) e sia Can che Sanem saranno curiosi di sapere le risposte che hanno dato entrambi.

Approfittando di un momento di distrazione del simpatico assistente, i due protagonisti sottrarranno l'uno il sondaggio dell'altro e, dalle caratteristiche elencate da entrambi, si renderanno conto di essere incompatibili. Nel frattempo, Yigit (Utku Ateş) tramerà contro Sanem. L'uomo e il complice Cemal, infatti, pagheranno un certo Adra perché denunci la scrittrice per una presunta reazione allergica provocata dalla sua crema.