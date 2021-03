L'ultima puntata di Makari va in onda lunedì 29 marzo su Rai 1 in prima Tv assoluta. La fiction con Claudio Gioè ha riscosso un successo di pubblico enorme, incollando davanti ai teleschermi una media di sette milioni di telespettatori, pari al 28% di share. Merito dell'interpretazione magistrale dell'attore nei panni di uno scrittore alle prese con il suo inconscio e le indagini che, per un motivo o per l'altro, si trova ad affrontare.

Ad affiancare Saverio è Suleima, alla quale presta il volto la talentuosa Ester Pantano. Una donna decisamente controcorrente e che ama le sfide, capace di andare a fondo nelle questioni e di vedere il lato più umano delle situazioni.

E lo ha fatto anche con Saverio, che ama per il suo animo e il suo intelletto, nonostante le increspature caratteriali.

Arriverà il momento della resa dei conti. Nell'ultima puntata di Makari, Suleima e Saverio sono sul punto di dirsi addio ma un imprevisto potrebbe cambiare le carte in tavola.

Makari anticipazioni, Saverio afflitto dai sensi di colpa

Nella puntata precedente, Suleima ha fatto un colloquio di lavoro a Milano, con la prospettiva di trasferirsi. Arriva la risposta ed è positiva. Anche per lei sta per iniziare una nuova vita, ma come fare con Saverio? La situazione si complica dopo una sua scoperta.

Nel frattempo, Saverio non riesce a sbarcare il lunario ed è preoccupato per il conto in rosso. Come sempre, deve accettare l'ennesimo lavoro per far fronte alle spese.

Questa volta sarà il press agent di un'importante agenzia cinematografica. Qui si occuperà di Gea, che è produttrice e regista. Non è difficile immaginare che, anche in questa occasione, Saverio si troverà in mezzo a una intricata indagine.

Partito con Piccariello per raggiungere la località in cui si terrà il festival, emerge che il lavoro di Saverio è solo una copertura per proteggere Gea dal fidanzato geloso e violento.

Come raccontano le anticipazioni di Makari, Lamanna non farà in tempo a portare a termine la sua missione: la donna viene trovata senza vita. Saverio si sentirà tremendamente in colpa.

Suleima spiazza Saverio nell'ultima puntata di Makari

Saverio si sentirà colpevole per la morte di Gea, visto che non è riuscito a proteggerla. Deciso a fare un senso a questa tragica vicenda, sceglie di non tornare a casa fino a quando non avrà trovato il colpevole.

Intanto, Suleima comunica a Saverio di aver ottenuto il lavoro a Milano dopo il brillante colloquio. E' arrivato il momento di prendere una decisione per il loro futuro: staranno insieme o si diranno addio per sempre?

Nell'ultima puntata di Makari che andrà in onda lunedì 29 marzo, Suleima spiazzerà Saverio con un'importante novità che la riguarda, e non si tratta certo di lavoro. Un evento che, senza dubbio, influirà sulla loro decisione di stare insieme o lasciarsi.