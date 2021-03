Prosegue l'appuntamento quotidiano con Beautiful, in onda su Canale 5 anche la domenica: le anticipazioni delle prossime puntate - in onda dal 6 al 12 marzo - rivelano che dopo un iniziale rifiuto dell'offerta di Thomas di lavorare insieme alla sua linea, Hope si convince a ingaggiarlo per partecipare alla sfida che la vedrà in gara contro le creazioni di Steffy.

Nel frattempo, Brooke è sempre più preoccupata all'idea che la figlia lavori con Thomas, e la mette in guardia, ribadendo che il giovane Forrester è psicologicamente instabile e ha bisogno di aiuto.

Anticipazioni Beautiful, puntate 6-12 marzo: Thomas riesce a farsi ingaggiare da Hope per la sfida di moda contro sua sorella

Le anticipazioni degli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 6 al 12 marzo svelano che Liam insisterà con Steffy sull'esigenza di scoprire quale sia il vero obiettivo di Thomas, e per questo motivo si recherà con lei a far visita a Vinny, suo intimo amico e confidente, che troverà in compagnia di Zoe.

Walker condividerà con i tre la netta sensazione che Thomas sia ancora ossessionato da Hope, confermando così i sospetti del giovane Spencer, che deciderà di smascherare il suo ex cognato con l'aiuto della figlia del dottor Buckingham, sua complice nel rapimento di Beth.

Intanto, durante un confronto con Eric, Thomas confessa al nonno che l'idea della gara tra le due collezioni è partita da lui, con l'obiettivo di dimostrare a Hope di essere cambiato, e di permetterle di disporre dei fondi necessari per lanciare la sua nuova linea, data la momentanea situazione economica critica dell'azienda.

Il piano di Thomas per lavorare alla Hope for The Future

Per scoprire le reali intenzioni di Thomas dietro la sua richiesta di collaborare con Hope, Liam decide di chiedere aiuto a Zoe: aspira a farla riassumere alla Forrester Creations, in modo tale che la ragazza possa entrare nella mente dello stilista per comprendere quale sia il suo obiettivo.

A un iniziale rifiuto netto da parte di Hope, si contrappone il desiderio di Steffy di ridare fiducia al fratello, offrendogli una seconda possibilità nonostante sia stufa del suo comportamento.

Brooke, invece, si oppone disperata all'ennesima richiesta di Ridge di perdonare suo figlio.

Allo scopo di dimostrare a tutti il suo sincero cambiamento, Thomas sembra cadere nella trappola ordita da Liam, decidendo di far riassumere Zoe in azienda.

Hope permette a Thomas di collaborare con lei nella sfida contro Steffy

Alla Forrester si respira aria di diffidenza nei confronti del reale cambiamento di Thomas, poiché tutti sono stanchi del suo modo di fare e sono convinti che si tratti solo ed esclusivamente di un diversivo per provare ancora una volta ad ingannare Hope.

Lo stilista, dal canto suo, vuole dimostrare ai suoi familiari che si sbagliano, e adotta una strategia molto particolare. Mentre si trova in ufficio con Zoe e le sta comunicando di volerla riassumere alla Forrester Creations, vede arrivare Hope. A questo punto, decide di agire con astuzia e bacia a lungo Zoe per far capire a tutti, Hope per prima, che è cambiato e che non è ossessionato da lei, visto che è attratto da un'altra donna

In seguito a una disperata e infruttuosa ricerca di uno stilista per la sua linea, Hope decide di accettare la proposta di collaborazione di Thomas, ma soltanto dopo il consenso ottenuto a fatica da Liam. La giovane Logan è infelice della scelta, ma è costretta a farla se vuole che ad essere finanziata sia la Hope for the Future ai danni della linea della sua eterna rivale in amore e sul lavoro.

L'unico a essere entusiasta di questa situazione è, ovviamente, il giovane Forrester.