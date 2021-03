Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica alle 15:55.

Nella settimana dal 15 al 21 marzo i colpi di scena non mancheranno. Le puntate, infatti, saranno ricche di svolte e di cambiamenti nei rapporti sentimentali. In particolare, Franzi vorrà partire con Steffen, ma Tim lotterà per non perderla. Paul rinuncerà al tour mondiale per via di una nuova offerta di lavoro, mentre un gravissimo incendio distruggerà le auto d'epoca pronte per l'evento di Werner.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 15 al 21 marzo: Franzi sarà in procinto di partire per Amsterdam

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore Tim scoprirà che Franzi ha intenzione di partire per Amsterdam assieme a Steffen. Sarà un duro colpo per lui e proverà a farle cambiare idea. La ragazza lo ringrazierà per le sue premure e per la proposta di poter tornare al suo vecchio ruolo al Furstenhof, ma sarà irremovibile.

Nel frattempo, Paul chiederà un congedo dal lavoro perché vorrebbe partire per fare il giro del mondo con Michelle. Ariane non sarà molto d'accordo e non glielo concederà, ma quando Paul minaccerà di licenziarsi, la dark lady cambierà idea e sarà pronta ad accettare la sua richiesta. Proprio nel momento in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto, Michael gli farà un'offerta di lavoro davvero vantaggiosa.

Però, se accetterà, sarà costretto a rinunciare al suo viaggio. Cosa deciderà di fare?

Spoiler di Tempesta d'amore, fino al 21 marzo: un incendio distruggerà i piani di Werner

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Werner sarà al settimo cielo perché finalmente è arrivato il giorno in cui si terrà la mostra d'auto d'epoca. Secondo i suoi piani, questo evento potrebbe dare nuovo lustro al Furstenhof, ma un devastante incendio interferirà con il suo obiettivo e distruggerà tutto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sarà una perdita enorme, soprattutto perché il contratto per confermare l'assicurazione delle macchine inviato precedentemente, non è mai arrivato a destinazione.

Intanto, Paul non sarà disposto né a rinunciare al nuovo lavoro né a perdere Michelle. Chiederà alla ragazza di rimanere e di non abbandonarlo. Lei, però, sarà disposta a rinunciare al viaggio?

Christoph attribuirà ad Ariane la colpa dell'incendio

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 15 al 21 marzo, svelano che Franzi si preoccuperà molto per la sorte di Tim, perché lo riterrà bloccato nell'incendio. In quel momento, si renderà conto che i suoi sentimenti sono ancora vivi e travolgenti, ma non sarà disposta a perdere Steffen. Per cancellare qualsiasi tentazione, deciderà di accelerare i preparativi per il viaggio.

Nel frattempo, Christoph si convincerà che è stata Ariane ad appiccare il fuoco. Robert gli crederà subito, ma Werner avrà dei dubbi e darà la colpa a Robert.