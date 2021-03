Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo su Canale 5 ci saranno tantissime novità interessanti. In particolare Thomas farà di tutto per riuscire a ottenere più attenzioni da Hope. Lo stilista proverà a coinvolgere la sua sorellastra Hope in una sfida con Steffy. Allo stesso tempo però Thomas avrà un confronto con Liam a cui dirà che non si farà da parte con Hope.

Thomas proporrà una sfida tra Steffy e Hope

Ridge Forrester ha deciso che finanzierà solo una delle due collezioni create da Hope e Steffy. Quest'ultima, proprio per tale motivo, sarà molto preoccupata in quanto temerà che la sua collezione non venga approvata a causa dell'interesse di suo fratello per Hope Logan.

Ridge nel frattempo dirà a sua figlia di non temere la rivalità, in quanto suo fratello sarà imparziale e non farà interferire i suoi interessi personali.

Liam andrà a sfogarsi con Thomas

Poco dopo però Hope rifiuterà la proposta di Thomas, in quanto non vorrà collaborare con quest'ultimo. Logan dirà allo stilista che non potrà mai dimenticare tutte le sofferenze che le ha inflitto. Nonostante ciò Liam temerà che alla fine la sua donna possa cedere alla tentazione e accetti di collaborare con Forrester junior. Infatti Spencer per evitare che ciò accada, andrà a parlare con Thomas.

Lo stilista ascolterà attentamente le parole di Liam ma non gli darà molta importanza e anzi dirà all'uomo che farà di tutto per riconquistare la figlia di Brooke, in modo tale da formare una famiglia con lei.

Liam e Steffy andranno da Vanny

Poco dopo Thomas proporrà a Hope di lavorare insieme ma lei rifiuterà. Intanto Brooke a malincuore firmerà i documenti del divorzio con Ridge.

Nel mentre Liam chiederà aiuto a Steffy per sapere le vere intenzioni del fratello. I due quindi decideranno insieme di andare da Vanny, nella speranza che Thomas si sia confidato con lui.

Liam e Steffy quando arriveranno con grande sorpresa incontreranno Zoe nella casa. Quest'ultima dirà sarà convinta che Thomas voglia ancora riprendersi Hope a tutti i costi.

Logan si rifiuterà di essere aiutata da Thomas

Successivamente Eric andrà da Thomas, in quanto vorrà vederci chiaro per la questione della sfida tra Hope e Steffy.

Lo stilista dirà che l’idea è stata sua per convincere Hope a dargli una seconda possibilità.

Logan però non vorrà assolutamente essere aiutata da lui nella sfida.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità sui protagonisti della soap opera. Intanto per rivedere gli episodi precedenti bisognerà andare su Mediaset play.