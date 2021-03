È crisi aperta tra Meghan Markle, moglie di Harry di Gran Bretagna - che presto perderà il titolo di principe e il trattamento reale, pur mantenendo quello di duca del Sussex - e la Corona reale dei Windsor. Dopo la messa in onda in tutto il Regno Unito dell'intervista che Meghan e Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey, Buckingham Palace è rimasto paralizzato da "orrore e sgomento", come dichiarato da una persona, rimasta anonima, che lavora all'interno, secondo il Mail Online. La stampa britannica all'unisono accusa il secondogenito di Lady D e del principe Carlo, di "Avere fatto saltare in aria la sua famiglia", come scrive l'Evening Standard riguardo l'intervista, definita, "una bomba a mano" lanciata contro la Corona di Gran Bretagna.

Sembra che la Regina Elisabetta II si sia rifiutata di guardare l'intervista integrale, ma che si sia fatta riferire le frasi più importanti dal suo segretario personale, come ha detto la CBS, il canale statunitense che ha mandato in onda l'evento. Inoltre, l'anziana sovrana, si è anche rifiutata di firmare e dare alla stampa una sua dichiarazione in merito alle accuse della nuora e del nipote: lo sostiene la stampa britannica. In tale dichiarazione Elisabetta sottolinea l'amore della famiglia reale per la coppia, nel tentativo di evitare che le tensioni aumentino ulteriormente. La sovrana, però, ha voluto prendere tempo per riflettere ed è probabile che, nelle prossime ore, la figlia di re Giorgio IV, renderà pubblico il suo pensiero. Ma è esclusa una sua apparizione in tv, secondo la BBC.

Buckingham Palace sconcertato dalle accuse di razzismo di Meghan, Elisabetta rimane in silenzio

Nelle due ore d'intervista, Meghan ha raccontato come la situazione a Buckingham fosse insopportabile al punto che avesse pensato al suicidio e, in alcune confidenze personali con Kate Middleton, duchessa di Cambridge, l'attrice americana, avesse pianto, tradita per non avere trovato un'alleata nella nuora, ma una nemica pronta a criticarla su tutto.

In particolare, Meghan ha fatto riferimento al razzismo latente di un membro dei Windsor, che in previsione della nascita del loro primo figlio Archie, si fosse chiesto, ingenuamente, "Quanto nero poteva essere il bimbo reale?". Un affronto a Meghan, che la stampa statunitense, attribuisce a Edoardo d'Edimburgo, re consorte di Elisabetta, e con un famoso passato di gaffe esemplari.

Ma Oprah ha smentito ogni accusa possibile ai nonni di Archie: "Non ha condiviso con me l'identità", ha detto la conduttrice durante lo Show CBS This Morning parlando di Harry. "Ma voleva essere certo che sapessi, e se avessi avuto l’opportunità di condividerlo, di dire che non si trattava né di sua nonna né di suo nonno. Ho cercato di ottenere quella risposta, sia davanti la telecamera che dietro", ha spiegato Oprah rispondendo alle domande su chi fosse il possibile autore della frase incriminata.

Meghan sempre riguardo il figlio Archie, ha parlato di come la nonna regina le disse che il figlio non avrebbe avuto nessuno titolo e trattamento reale e nobiliare, come, invece, avviene coi nipoti diretti della sovrana. E per tale decisione Elisabetta si è consultata con i membri della famiglia, tra cui, in particolare Carlo e William.

E Harry avrebbe aggiunto che il padre né gli parla né gli risponde al telefono da quando ha lasciato Londra con la moglie Meghan e che, inoltre, è stato finanziariamente tagliato fuori da ogni appannaggio che gli spettava per legge. Un fatto che ha ampliato la vera entità della spaccatura e le incomprensioni con Buckingham Palace. Secondo Harry la regina, qualche mese prima del suo trasferimento in America, avrebbe programmato un incontro col nipote per risolvere la questione, ma il Principe Carlo e il fratello William avrebbero suggerito alla consorte di annullarlo.

Harry: 'Mio padre non mi parla più e mi ha tagliato fuori finanziariamente dal mio appannaggio reale'

Alla tempesta sulla Corona di Gran Bretagna si è aggiunta la voce della sorellastra di Meghan Markle, Samantha che ha accusato la sorella di "usare la depressione e il desiderio di uccidersi come scusa per trattare le persone come se fossero strofinacci", aggiungendo che Meghan "non si fa vedere da vent'anni".

Samantha, 56 anni, che condivide il padre, Thomas co la duchessa del Sussex, si è sfogata in modo furioso contro la sorellastra, accusata di essersi inventata che il padre l'avesse scaricata a 19 anni. In risposta Meghan ha dichiarato a Oprah che Samantha, che aveva il cognome della madre, lo ha cambiato in Markle solo quando lei ha iniziato a uscire con Harry, soltanto per farsi pubblicità.

Secondo quanto riferito dal Mail Online il padre di Meghan Markle, Thomas, avrebbe già risposto alle accuse della figlia riferite a Oprah, negando che lui l'avesse tradita e abbandonata. Thomas ha dichiarato che il genero Harry sia "una persona arrogante" e che: "Tutti noi commettiamo errori, ma non ho mai giocato a biliardo nudo o vestito da Hitler come, invece, ha fatto Harry".

L'uomo si riferiva a un incidente di una decina danni fa, quando il principe, durante una festa di carnevale, si era vestito da ufficiale nazista, con tanto di svastica sul braccio sinistro. Elisabetta II era andata su tutte le furie guardando le foto pubblicate dal Sun e puntualmente, aveva bacchettato il nipote.

La sorellastra di Meghan, Samantha Markle: 'Lei si è inventata le sue voglie di suicidarsi'

Thomas Markle ha detto alla stampa americana di "essersi scusato 100 volte" per aver fatto un accordo economico con i paparazzi per vendersi le foto del matrimonio reale della figlia nel 2018. Mr Markle ha chiesto più volte di incontrare la coppia che vive abbastanza vicino a lui in California. L'uomo ha aggiunto che secondo lui Regno Unito e Windsor non sono "razzisti", liquidando la domanda di un anonimo reale su quanto il nipote Archie potesse essere "nero", come una "domanda molto stupida".