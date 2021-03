Finalmente si assisterà a un riavvicinamento tra i due protagonisti principali dello sceneggiato di origini turche intitolato DayDreamer - Le ali del sogno, nell’episodio in programmazione su Canale 5 il 2 aprile 2021.

Dagli spoiler si evince che mentre Emre Divit (Birand Tunca) e la moglie Leyla Aydin (Öznur Serçeler) continueranno a litigare per i soliti motivi legati allo stress causato dal lavoro, Can (Can Yaman) si mostrerà comprensivo e dolce nei confronti della sua ex fidanzata Sanem (Demet Özdemir) quando si troveranno in automobile da soli.

DayDreamer, spoiler del 2 aprile: Emre e Leyla continuano a litigare

Nella prima parte della centoquarantatreesima puntata che i telespettatori italiani seguiranno venerdì 2 aprile 2021 dalle ore 16:40 circa, Emre e Leyla continueranno ad affrontare i loro problemi di coppia. I due coniugi si vivranno sempre meno pur condividendo lo stesso tetto a causa dei rispettivi impegni di lavoro: per questo motivo Emre e Leyla decideranno di licenziarsi di comune accordo per seguire una strada in grado di soddisfarli.

A questo punto la primogenita di Mevkibe e Nihat si renderà conto di voler portare avanti la sua passione per il canto: Emre e Leyla uniranno le loro forze per intraprendere questa nuova avventura.

Lo spot pubblicitario delle creme viene girato, Can più affettuoso con Sanem

Nel contempo Sanem deciderà di nascondere il suo foulard a Can, non appena si accorgerà che a far sparire la sua collana è stato lui: la scrittrice si divertirà quando vedrà il fotografo alla ricerca disperata dell’oggetto.

Successivamente alla Fikri Harika inizieranno le riprese della pubblicità delle creme prodotte da Sanem.

Deren (Tuğçe Kumral) entrerà proprio nella parte non appena interpreterà il ruolo di Cleopatra, invece Can si improvviserà regista: quest’ultimo però darà l’impressione di non essere concentrato poiché sembrerà molto distratto dalla bellezza della scrittrice, visto che per tutto il tempo terrà la telecamera puntata su di lei. Nonostante ciò Deren, Muzaffer (Cihan Ercan), CeyCey (Anıl Çelik), Can e Sanem riusciranno a girare lo spot con successo.

In seguito Sanem deciderà di restituire la bandana al fotografo, facendogliela trovare in un tavolino del giardino della sua tenuta: anche Can farà riavere alla sua ex fidanzata la sua collana e l’anello di fidanzamento che le aveva regalato in passato. Per concludere il primogenito di Aziz e la scrittrice su richiesta di Deren si recheranno in città per scegliere i costumi di scena per lo spot: Can sarà più affettuoso con Sanem durante il viaggio in auto e quindi prima di arrivare a destinazione.