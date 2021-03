Nelle prossime puntate di DayDreamer, la Fikri Harika continuerà a lavorare alla "sfida", indetta dalla Woman Art Cosmetics, per accaparrarsi la campagna pubblicitaria per le creme di Sanem. Farà di tutto per battere l'agenzia concorrente, la Dreams Advertising Agency, soprattutto per quanto riguarda l'originalità della presentazione, così il team deciderà di girare una video demo, che avrà come protagoniste Mevkibe, Melahat e Mihriban e come scenario avrà il quartiere di Sanem.

Iniziano le riprese per la demo delle creme di Sanem

Alle riprese verranno invitati anche i capi della Woman Art Cosmetics, ovvero Ayca e suo zio Senim.

Sanem sarà sempre un po' gelosa di Ayca, ma in questa occasione farà una curiosa scoperta. Infatti la figlia del signor Asim le chiederà di autografare il suo romanzo, di cui è rimasta particolarmente colpita, soprattutto dopo che ha capito che i protagonisti della storia sono lei e Can. La giovane Aydin, però, rimarrà meno colpita da alcune parole che si sentirà dire, infatti per Ayca è poco logico che due persone così diverse come Sanem e Can siano riuscite a vivere un così grande amore. La scrittrice resterà un po' pietrificata.

Intanto proseguiranno le riprese dello spot e non sarà facile lavorare con le tre protagoniste, ma alla fine il signor Senim rimarrà colpito dal lavoro svolto, ma non prenderà una decisione definitiva fino a quando non vedrà il lavoro dell'altra agenzia.

Selim viene smascherato

Nella storyline, nel mentre, i telespettatori assisteranno all'uscita di scena di un altro personaggio: Huma, la madre di Can ed Emre. La donna, nell'ultimo periodo, si è particolarmente avvicinata a Selim, il patrigno di Mihriban. L'uomo sta accanto a lei solo per interesse e soldi, in quanto squattrinato, anche se finge di stare bene economicamente.

L'obiettivo di Selim, però, cambierà quando verrà a conoscenza di una notizia: Melahat ha ereditato una grossa somma di denaro da una principessa dell'Afghanistan. Così l'uomo, da quel momento in poi, inizierà a corteggiarla e la parrucchiera ricambierà le lusinghe. Avrà un piede in due scarpe, ma ben presto verrà smascherato e il tutto accadrà durante le riprese per la demo delle creme di Sanem.

Huma lascia Istanbul

Melahat, stufa di vivere di nascosto il suo amore per Selim, gli chiederà di dire subito a Huma che stanno insieme e lo porterà sul set. Da quel momento in poi succederà il delirio: Huma sverrà quando scoprirà ciò che ha combinato Selim e la stessa cosa avverrà a Melahat, ma solo perché apprenderà che l'eredità è solamente una truffa messa in atto dal fratello per estorcerle soldi. Tutti capiranno che Selim è un farabutto e lui, ovviamente, se la darà a gambe levate lasciando la città. A ogni modo Huma si sentirà umiliata per tutto quello che è accaduto, così vorrà dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita: lascerà Istanbul per andarsene in Australia.